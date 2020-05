Com nove mortes em 24h, Bahia chega a 295 vítimas da covid-19

A Bahia registrou neste domingo (17) mais nove mortes por conta da covid-19. Com isso, o número de vítimas fatais no estado chegou a 295. Já o número de casos confirmados, segundo a secretaria de Saúde da Bahia (Sesab), é de 8.443.

Desse total, 2199 já se curaram da doença. Com isso, o número de "casos ativos" - ou seja, pessoas que ainda estão sob os cuidados médicos e apresentando os sintomas -, é de 5.949.

Obitos:

287º óbito – homem, 82 anos, residente em Alagoinhas, sem informação sobre comorbidades, veio a óbito em 15 de maio, em unidade da rede pública na localidade de residência.

288º óbito – homem, 64 anos, residente em Ilhéus, sem informação sobre comorbidades, veio a óbito em 05 de maio, em hospital filantrópico na localidade de residência.

289º óbito – mulher, 83 anos, residente em Salvador, sem informação sobre comorbidades, veio a óbito em 12 de maio, em domicílio.

290º óbito – homem, 65 anos, residente em Salvador, sem informação sobre comorbidades, veio a óbito em 12 de maio, em domicílio.

291º óbito – homem, 78 anos, residente em Ilhéus, com histórico de diabetes, doenças cardíacas crônicas e imunossupressão, veio a óbito em 11 de maio, em unidade da rede pública na localidade de residência.

292º óbito – homem, 96 anos, residente em Itabuna, com histórico de doenças cardíacas, respiratórias crônicas e diabetes, veio a óbito em 12 de maio, em unidade da rede pública na localidade de residência.

293º óbito – mulher, 52 anos, residente em Salvador, sem informação sobre comorbidades, veio a óbito em 2 de maio, em unidade da rede pública na localidade de residência.

294º óbito – mulher, 45 anos, residente em Salvador, sem informação sobre comorbidades, veio a óbito em 9 de maio, em unidade da rede pública na localidade de residência.

295º óbito – homem, 77 anos, residente em Salvador, com histórico de hipertensão arterial, veio a óbito em 17 de maio, em hospital da rede privada na capital baiana.

Faixa etária

A faixa etária mais acometida foi a de 30 a 39 anos, representando 26,87% do total de casos. O coeficiente de incidência foi maior na faixa etária de 80 anos ou mais, indicando que o risco de adoecer foi maior nesta faixa etária, seguida da faixa de 30 a 39 anos. Quanto ao gênero dos casos confirmados, 43,29% são do sexo masculino, 32,95% são do sexo feminino e 23,76% não se tem informação.

Taxa de ocupação

Na Bahia, dos 1.229 leitos disponíveis do Sistema Único de Saúde (SUS) exclusivos para Covid-19, 646 possuem pacientes internados, o que representa uma taxa de ocupação de 53%. No que se refere aos leitos de UTI adulto e pediátrico, dos 513 leitos exclusivos para o coronavírus, 313 possuem pacientes internados, compreendendo uma taxa de ocupação de 61%.