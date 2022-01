Com novidades, Bahia está pronto para pegar o Campinense; veja escalação

O Bahia está pronto para mais uma estreia na temporada 2022. Na manhã desta sexta-feira (28), o tricolor realizou o último treino antes de enfrentar o Campinense, em duelo marcado para este sábado (29), às 16h, no estádio Amigão, em Campina Grande, pela Copa do Nordeste.

O trabalho comandado por Guto Ferreira foi realizado no próprio estádio Amigão, palco da partida. Depois do aquecimento, o treinador escalou a provável equipe titular e fez uma atividade tática na qual orientou e ajustou o posicionamento dos atletas.

Diante do Campinense, o Bahia vai ter novidades. O atacante Hugo Rodallega e o meia Lucas Mugni viajaram com a delegação para Campina Grande e treinaram normalmente na manhã de hoje. Uma provável escalação do Esquadrão tem:

Danilo Fernandes, Jonathan, Gustavo Henrique, Luiz Otávio e Djalma Silva; Patrick, Rezende e Lucas Mugni (Daniel); Raí Nascimento, Rodallega (Marcelo Ryan) e Marco Antônio.

O duelo contra o Campinense será o primeiro do Bahia no Nordestão, mas é válido pela segunda rodada. O jogo contra o Sampaio Corrêa, pela primeira rodada, foi adiado para o dia 24 de fevereiro.