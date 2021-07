Com novo formato, Mulher com a Palavra estreia na TV e internet

O projeto ‘Mulher com a Palavra’ chega à sua quinta edição neste ano em novo formato. Por conta da pandemia e da necessidade de distanciamento social, o evento terá como novo formato um programa de TV.



Comandadas pela apresentadora Rita Batista, as exibições acontecem na TVE de julho a outubro, sempre no último domingo de cada mês, às 18h, com transmissão ainda nos canais do YouTube do projeto e da TV pública baiana.



A série de quatro programas traz temáticas sobre trajetórias, discussões e a produção artística e intelectual protagonizada por mulheres, e debaterá uma ideia central marcada por conversas livres, escutas e trocas. O primeiro encontro vai abordar o tema ‘Afetividades’, e terá como convidadas a arquiteta e urbanista Joice Berth, a multiempresária Ana Paula Xongani e a chef de cozinha e comunicadora baiana, Lili Almeida.



O programa vai ao ar no próximo domingo (25) e falará, entre outras questões, sobre o direito e a importância de amar e ser amada, autocuidado, autoestima, solidão, relacionamentos abusivos e culpa materna.



No segundo programa, em 29 de agosto, Eliane Potiguara e Sandra Benites, lideranças e intelectuais de diferentes povos brasileiros, falarão sobre suas trajetórias e as propostas das mulheres indígenas para um mundo melhor em 'Originárias'.No terceiro encontro, em 26 de setembro, o tema abordado será ‘Mulheres e Ciência’, com a mestra e doutoranda em estudos feministas, Carla Akotirene, e a primeira mulher negra brasileira doutora em Física, Sônia Guimarães. Elas conversam sobre as importantes contribuições das mulheres no meio científico brasileiro e mundial, apesar de serem minoria e, muitas vezes, não reconhecidas.No dia 31 de outubro, o último programa trará as perspectivas das artistas negras sobre o presente, e apontando para o futuro, ultrapassando barreiras espaço-tempo, em 'Afrofuturos'. As convidadas serão a fundadora da Inventivos, plataforma de aprendizagem para o futuro do trabalho, Monique Evelle, a cantora Margareth Menezes e a rapper, historiadora, turbanista e escritora Preta Rara que contarão como os desdobramentos do conceito de afrofuturismo servem para provocar conversas entre mulheres pretas brasileiras, de diferentes idades e trajetórias, diaspóricas, com identificações.A nova temporada pode ser acompanhada na TVE também em horário alternativo às terças-feiras, às 22h30.Projeto ‘Mulher com a Palavra’ - Nova temporadaDe julho a outubro no último domingo de cada mês às 18h.Horários alternativos às terças-feiras, às 22h30Onde: TVE, www.tve.ba.gov.br/tveonline