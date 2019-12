Com o verão, 21 localidades baianas têm aumento de mais 40% no consumo de energia

Todos os dias do ano, a casa de Guarajuba da família Passos fica com a geladeira e o freezer ligados. Quando a residência é alugada, os inquilinos ligam os ar-condicionados, a bomba da piscina e as televisões. Tudo isso reflete na conta de luz, que salta de cerca de R$ 500 em um mês normal para R$ 1.300 mensais no Verão, quando a casa tem uma taxa de ocupação de mais de 90%.

Com os turistas, o consumo de energia aumenta no Verão, mas não apenas na residência. A localidade de Guarajuba registra um aumento de 60% na utilização de energia no período. Junto com a praia da Linha Verde, Arembepe, Praia do Forte, Porto Sauípe, Conde, Matarandiba (Vera Cruz), Beribeira e Barra Grande (Ilha de Itaparica) têm a mesma taxa de crescimento no consumo elétrico a partir de dezembro. Ao todo, 21 localidades do litoral baiano têm aumento de mais 40% no consumo de energia na estação.

Segundo a Coelba, a explicação está na ocupação das casas de veraneio e o fato de as residências de moradores ainda receberem hóspedes. Com isso, a população habitual desses lugares chega a dobrar no período e, consequentemente, o consumo de energia sobe também.

O dia 31 de dezembro é o que tem o maior consumo de energia elétrica no estado, segundo o gerente de desenvolvimento da Coelba, Pedro Jerônimo. “Está relacionado ao comportamento das pessoas. Basicamente, fazem o mesmo ritual: tomam banho às 19h, por exemplo, passam o dia nos salões de beleza e as festas acontecem no mesmo horário”, declarou.

No Salão Priscila Campos, em Arembepe, a clientela dobra do Natal para o Réveillon. Dona do estabelecimento, Priscila comentou que os turistas que passam a virada na localidade querem se arrumar para o começo do novo ano. A maior procura é por escova de cabelo, pedicure, manicure e design de sobrancelha.

“Para amanhã, a agenda tá cheia, as vezes nem dá para atender todo mundo porque tem os fixos da casa e ainda tem os turistas”, contou.

Com os secadores ligados por mais tempo e os ventiladores em uso para refrescar, a conta de luz fica mais salgada. Nesse período, a equipe busca economizar ainda mais energia.

“Quanto mais for o trabalho, tem mais gasto de energia. Aumenta um pouco, mas o preço não muda muito. A gente desliga os ventiladores quando não tem cliente. O secador que tem que usar mesmo, mas coisas como aparelhos de depilação, se não tem cliente, desliga”, disse.

Em Conde, que tem um aumento de 60% no consumo de luz, as pousadas enchem para o final de ano. A dona de uma pousada na praia que pediu para não ser identificada relatou que os 11 quartos da hospedaria estão lotados para o reveillon. O aumento no número de hóspedes impactou a conta de luz.

“O maior impacto na conta é o ar condicionado, que fica ligado direto porque temos muitos hóspedes. Tem gente que desliga o ar e a lâmpada, mas tem hóspede que deixa tudo ligado”, disse. No estabelecimento, a conta de luz passou de uma média de R$ 500 para R$ 1.300 em novembro, quando o movimento já estava grande. Com a lotação, a dona espera que o boleto venha ainda mais caro em dezembro.

De acordo com ela, é até mais fácil pagar a conta de luz na baixa estação, entre março e agosto, quando apenas dois quartos são alugados por semana, em média.

Neste final de ano, a vila de Praia do Forte está lotada, conta a Presidente da Associação de Moradores da localidade, Mariúcha Ferreira. “Quem mora aqui percebe que nesse período de final de ano tem um movimento maior. No dia 27 percebemos que o movimento começou a aumentar bastante e isso vai até o final do carnaval”, disse.

Na pousada Refúgio da Vila, que fica em Praia do Forte, o número de hóspedes dobrou para o réveillon em comparação com a baixa estação - que ocorre após o carnaval até antes do São João e entre os festejos juninos e o Verão. Sócia do estabelecimento, Isabela Lamenha, indicou que a maior parte das reservas da alta estação, o Verão, são feitas para a virada do ano.

“Praia do Forte tem uma aumento significativo de hóspedes no verão como um todo. Especificamente, nos dez dias entre do final de dezembro e início do próximo ano”, comentou.

Com o aumento do número de hóspedes, que ligam os ar-condicionados, usam o chuveiro elétrico e assistem TV, a conta de luz sobe. Para economizar, a pousada trocou as lâmpadas por modelos de LED e conscientiza os funcionários sobre o uso de energia.

Além das localidades em que o aumento foi de 60%, em outras cinco localidades, o aumento registrado é de 50%: Prado, Alcobaça, Trancoso, Porto Seguro e Coroa Vermelha. Há ainda outros oito lugares em que o aumento fica entre 40% e 45%.

Para dar conta do aumento da demanda, a Coelba informou que implantará uma série de medidas. Entre elas, a adoção de um plano de ações que consiste em ações de manutenção preventiva e investimentos nas redes, contemplando 12 municípios de regiões litorâneas e da Chapada Diamantina, onde há acréscimo de fluxo época do Verão.

"A gente tem ações de inspeção e manutenção preventiva das redes elétricas, programa de investimento que também abarca essas localidades e monitoramento em mais de 50 praias. Além disso, tem todo o planejamento de logística de equipes e as frotas de caminhões posicionados para, em caso de ocorrências de quedas,haver o processo de reestabelecimento da energia”, declarou o gerente de desenvolvimento da Coelba, Pedro Jerônimo.

Praia do Forte é um dos lugares onde o aumento no consumo no Verão chega a 60%. Presidente da Associação Comercial e Turística de Praia do Forte, Vitor Hugo Knack, diz que já houve situações em que em datas importantes houve falta de energia na localidade e os empreendedores sentiram o caos que isso representa para o turismo.

"No feriadão da Independência do ano passado, por exemplo, com pousadas e hotéis lotados, houve um problema numa subestação que provocou uma falta de energia de Guarajuba até Imbassaí. Começou 21h e normalizou às 4h do dia seguinte.

Nem todo mundo tem gerador, é um equipamento caro e é inviável para os pequenos negócios. Ficar sem energias 10, 15 minutos, até uma hora, até vai, mas, mais do que isso, é inadmissível para o turismo”, declarou Knack, se referindo ao dia 8 de setembro de 2018, quando uma falha em sistema deixa praias do Litoral Norte sem energia elétrica.

A Coelba não informou a quantidade de quedas de energia registrada no Verão. Porém, o gerente de desenvolvimento da concessionária, Pedro Jerônimo, disse que nem sempre é possível relacionar de forma direta a falta de energia com o aumento do consumo.

“É claro que, em momentos festivos, o fator que influencia, mas existe o aumento de demanda não declarada, por exemplo, o fato de um hotel informar a Coelba que o seu consumo será de 10 ar condicionados no Verão e, na verdade, o estabelecimento operar com 20 ar condicionados”, explicou.

O gerente de planejamento e projeto da Coelba, José Carlos Porpino, explicou que a concessionária se prepara por meses para o pico sazonal no consumo de energia. Além dos festejos do fim de ano, o gerente aponta feriados prolongados e o carnaval como períodos de grande utilização de eletricidade.

“No Litoral Norte temos, desde 2012, um planejamento que ampliou as subestações da região. O plano é passar 10 anos com a carga sendo atendida. Ainda vai ser inaugurada uma nova subestação em Abrantes”, disse.

De acordo com Porpino, as subestações das regiões de veranicos funcionam com 40% a 50% de carregamento na baixa estação para ser capaz de atender uma demanda maior nos períodos de pico. A Coelba ainda se analisa o funcionamento da rede para melhorar o atendimento para épocas de grande uso.

“O que acontece com muita frequência é de colisões com postes. Muitas das quedas de energia nas regiões de veraneio são por fator externo. Entre dezembro, janeiro e fevereiro têm maior incidência de colisão em poste pelas festas e o número de pessoas que dirigem bêbados”, afirmou.

Bandeira tarifária

Em dezembro, a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) adotou uma bandeira tarifária amarela. Isso significa que há um acréscimo de R$ 1,343 para cada 100 quilowatts-hora consumidos. Em novembro, que teve uma bandeira vermelha no patamar I, o valor adicionado era de R$ 4 para cada 100 quilowatts-hora consumidos. Ou seja, o valor da conta de luz acaba caindo.

A Aneel informou que a bandeira foi reduzida devido a previsão do incremento do volume de precipitações com início do período chuvoso. Com mais chuva, há o aumento do volume de águas nas principais bacias hidrográficas do país e é possível reduzir o uso do parque termelétrico, que encarece o custo de geração da energia.

O sistema de bandeiras tarifárias sinaliza o custo real da energia gerada. O funcionamento das bandeiras tarifárias tem três cores: verde, amarela ou vermelha (nos patamares 1 e 2) que indicam se a energia custará mais ou menos devido às condições de geração de energia.

Vilões

Segundo a Coelba, são 10 os vilões do consumo alto de energia. O primeiro lugar é do ar acondicionado, seguido pelo chuveiro elétrico e a geladeira. Na quarta posição está a televisão. Depois vêm o ventilador e o computador. O ferro elétrico ocupa a sétima posição. A iluminação está em oitavo lugar, logo atrás vem máquina de lavar. A última posição é ocupado pelo aparelho de dvd.

Aí vão dicas para reduzir o consumo dos principais vilões:

AR CONDICIONADO

- escolha corretamente o tamanho do aparelho para o ambiente

- mantenha os filtros limpos

- regule adequadamente a temperatura

- quando ligar o aparelho mantenha portas e janelas fechadas

- os aparelhos instalados na parte externa devem ter proteção contra raios solares e tenha cuidado para não bloquear a ventilação

- desligue o aparelho quando o ambiente estiver desocupado

ILUMINAÇÃO

• Substitua lâmpadas incandescentes por fluorescentes compactas ou lâmpadas LED;

• Pinte as paredes e o teto com cores claras. Durante o dia, utilize a luz do sol.

CHUVEIRO ELÉTRICO

• Em dias quentes, mantenha o chuveiro na posição verão. Isso reduz o consumo de energia em até 30%;

• Evite tomar banhos demorados.

GELADEIRA

• Evite utilizar a parte de trás da geladeira ou do freezer para secar panos e roupas;

• Evite guardar alimentos ou líquidos quentes e não forre as prateleiras;

• Verifique sempre o estado da borracha de vedação e evite abrir a porta a todo momento.

FERRO DE PASSAR

• Junte a maior quantidade possível de roupas para passar. Use a temperatura indicada para cada tipo de tecido;

• O calor do ferro pode ser aproveitado, mantenha-o desligado para passar roupas leves.

TV

• Evite o hábito de dormir com a televisão ligada. Desligue a TV diretamente no aparelho.

• Nunca deixe o aparelho em stand-by (luz vermelha acesa), consumindo energia.

COMPUTADOR

• Desligue o monitor do seu computador quando não estiver utilizando. Ele representa cerca de 80% do consumo do equipamento.

MÁQUINA DE LAVAR

• Procure lavar o máximo de roupas possível de uma só vez;

• Utilize a dosagem de sabão adequada e mantenha o filtro da máquina limpo.

SELO PROCEL

• Só adquira eletrodomésticos com o selo Procel de economia de energia. Ele indica os produtos com menor consumo de energia elétrica.

