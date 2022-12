Com obra de R$ 20 milhões, nova sede do DHPP, DCCP e Depom é inagurada

As novas instalações da Polícia Civil em Itapuã foram entregues nesta sexta-feira (16), pelo governador Rui Costa. No prédio, próximo à Avenida Dorival Caymmi, passam a funcionar os departamentos de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), de Crimes contra o Patrimônio (DCCP) e de Polícia Metropolitana (Depom). O investimento para a compra de equipamentos e a reforma de toda a estrutura do local foi superior a R$ 20 milhões.

A nova estrutura policial fica no antigo prédio da EBDA, na entrada alternativa do Parque de Exposições, em Itapuã.

O governador avaliou a importância do novo espaço para o trabalho da polícia. "Os prédios públicos são a imagem do que é o serviço público. Portanto, não só influencia no imaginário da população, como enxerga o serviço público, mas também cria positivamente ou negativamente autoestima para os servidores que ali trabalham. Quando você tem uma estrutura de trabalho moderna, adequada, com tecnologia, com condições amplas, organizadas, evidente que a autoestima melhora substantivamente. O servidor vai se sentir melhor para produzir", disse.

Ele acrescentou ainda que o fortalecimento das instituições policiais foi um dos objetivos do seu governo. "Eu acredito muito na democracia forte, com a sociedade que admira suas instituições, se faz a partir do fortalecimento dessas instituições. E o que buscamos fazer foi fortalecer essa instituições. Agora tem um novo concurso em andamento, que queremos ampliar para Bombeiros, Polícia Militar, Polícia Civil, os seus quadros".

(Foto: Divulgação/Polícia Civil)

Departamentos

As equipes operacionais e de inteligência do DHPP, Depom e DCCP atuarão no novo prédio, que tem três andares. A estrutura também tem um amplo estacionamento para atender baianos e turistas que precisem.

"É uma estrutura digna e adequada para os nossos servidores. Estamos com obras em toda a Bahia, modernizando as nossas unidades. É um investimento de 700 milhões de reais, o maior dos últimos 30 anos", destacou a delegada-geral da Polícia Civil, Heloísa Brito.