Com opção para não ter conversa, Uber Comfort chega ao Brasil

O Uber Comfort, categoria que substitui o Select, já está funcionando o Brasil a partir desta segunda-feira (25). A categoria inclui os modelos mais novos de carros e também permite que o passageiro escolha como quer sua viagem, com preferência de temperatura e conversa, incluindo a polêmica possibilidade de pedir que o motorista fique em silêncio. A nova categoria custa em média 30% a mais que o UberX, que é a versão mais básica do app.

São três diferenciais principais. Os carros são mais recentes e mais espaços. Os modelos são a partir de 2012, 2013 ou 2015, de acordo com a cidade. Os motoristas da categoria devem também atender a alguns requisitos, tendo um mínimo de 100 viagens pela Uber e uma nota mínima, que vai variar de acordo com o local - em Salvador e Feira de Santana, o motorista terá que ter nota 4,8 ou mais, modelo de carro a partir de 2012 e idade veicular de até 8 anos.

(Foto: Reprodução)

A outra novidade causou muito debate nas redes sociais quando foi anunciada. Ao fazer o pedido, o passageiro deve dizer como prefere a temperatura - morno, aquecedor, fresco ou frio são as possibilidades - e também se está disposto a conversar com o motorista. As opções são prefiro conversar ou prefiro viajar em silêncio. Nas duas é possível sinalizar "sem preferência", se for o caso.

Segundo a Uber, os motoristas também escolhem se vão receber pedidos de usuários que querem, ou não, conversar.

Essa novidade na configuração das viagens também passa a ficar disponível no Uber Black, que é a categoria apenas com carros sedã ou SUV com bancos de couro. O Uber Black está em apenas seis cidades do Brasil - Salvador não é uma delas.

A categoria nova está funcionando nos EUA e Canadá desde agosto.