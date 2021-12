Com pai fanático pelo Bahia, Luiz Henrique comemora chance no tricolor

Primeira contratação anunciada do Bahia para 2022, o lateral esquerdo Luiz Henrique vai se sentir em casa no tricolor. Natural de Salvador, ele foi formado nas categorias de base do Grêmio e, aos 23 anos, vai ter a primeira oportunidade em um time da capital.

Se os tricolores estão com certa expectativa para ver o lateral em campo, a cobrança maior vem de dentro de casa. Em entrevista divulgada nos canais oficiais do Bahia, Luiz Henrique revelou que o seu pai é torcedor fanático do Esquadrão e tem até tatuagem do clube.

"A maior parte da minha família é Bahia, meu pai principalmente. É torcedor doente, tem tatuagem e tudo, ficou muito feliz por mim. Toda hora mandando mensagem ansioso para minha estreia. É o cara no qual me apoio desde sempre junto com minha mãe. Mas ela não é tão torcedora quanto ele. Então, não tem nem disputa nesse quesito, explica.

Apesar da reapresentação do elenco estar marcada para o dia quatro de janeiro, quando a pré-temporada será iniciada, Luiz Henrique não quis perder tempo e já começou os treinos na Cidade Tricolor junto com o time de transição.