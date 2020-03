Com palestras e oficinas, Projeto Axé dá início à Grande Formação Anual 2020

Com o tema “30 anos - Desejando os Desejos das Crianças”, começou, nesta segunda-feira (2), a Grande Formação Anual do Projeto Axé. Até sexta-feira (6), serão realizadas palestras, oficinas e apresentações artísticas no Hotel PortoBello, em Ondina. O evento é uma espécie de “abertura do ano” para as missões institucionais da ONG e é voltado para o público de educadores, gestores e alunos do projeto que, neste tempo, formou mais de 29 mil crianças e adolescentes.

Durante a semana haverá atividades de música, dança, capoeira, artes visuais e apoio familiar. As palestras trarão debates sobre temas que serão base para outros encontros que acontecerão ao longo do ano. A participação é limitada para os membros do Projeto Axé, sem abertura para o público geral.

As discussões serão conduzidas por Cesare de Florio La Rocca, Ená Pinto Benevides, Graça Druck, Thereza Penna Firme, Marcos Candido, Angela Gonçalvez, Rocco Fava, Juliana Prates, Paloma Amado, Marle Macedo, Helmut Schned, Virgínia Pimentel, Lucas Vezedek, Laíse Lemos.

Esta é uma edição de comemoração dos 30 anos de existência da organização e o projeto pretende estudar, qualificar e interagir com educadores para assegurar a "prática desejante" das crianças e adolescentes. A Grande Formação contou com a parceria da UNESCO através do Programa Criança Esperança.

Projeto Axé

Desde 1990, o Projeto Axé atende crianças e adolescentes carentes ou em situação de risco. É uma ONG voltada para a formação de jovens através do método chamado “ArtEducação”, onde a arte é utilizada como um instrumento para educar.

Nas duas sedes do projeto, que ficam no Pelourinho e na Baixa dos Sapateiros, os integrantes têm aulas de capoeira, teatro, dança, percussão, entre outros. Os que desejarem, podem avançar e se profissionalizar nas atividades - o tempo máximo de permanência como aluno é de 20 anos. A organização recebe alunos de 8 a 25 anos.

Reconhecida internacionalmente pelo seu trabalho na educação e na defesa dos direitos das crianças e adolescentes, o Projeto Axé acolheu, nestes 30 anos, mais de 29 mil crianças, adolescentes e jovens. Em média, segundo a organização, 85% dos educandos acompanhados pelo projeto não retornaram a vida na rua.

Convênio

No final de 2019, a Prefeitura de Salvador firmou um convênio de R$ 200 mil com o Projeto Axé, através da Secretaria de Políticas para Mulheres, Infância e Juventude (SPMJ), para custear as atividades da ONG, como contratação de profissionais e compra de comida. Os recursos vieram do Fundo Municipal dos Direitos das Crianças e Adolescentes (FMDCA).