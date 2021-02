Com pandemia e sem Carnaval, hotéis de excelência na Bahia esgotam quartos

Ka Bru Beach, em Maraú (divulgação)

Todos os anos, durante o Carnaval, a Bahia ferve como destino preferido de quem ama a festa. Mas em 2021, por conta do distanciamento social necessário em decorrência da pandemia do novo coronavírus, a maioria das pessoas que já tem o estado como destino certo durante o verão está trocando Salvador por refúgios de alto padrão. Com isso, hotéis famosos pela exclusividade de seus serviços estão com suas taxas de ocupação em 100%, mesmo cobrando preço cheio ou até mesmo acima do normalmente praticado.

Quem ligar para o Tivoli Ecoresort, na Praia do Forte, a Pousada Mangabeiras, em Boipeba, o Txai Resort, em Itacaré, o Ka Bru Beach ou o Villa Kandui, ambos em Maraú, não consegue mais reserva para a próxima semana.

Alex Rebouças (divulgação)

Pé na areia

A PrimeHome está desenvolvendo uma nova série de casas exclusivas, desta vez em Morro de São Paulo. O terreno foi escolhido de forma estratégica para permitir fácil acesso por terra, água e ar, e fica em um empreendimento de luxo com 22 lotes na Praia do Encanto. A primeira dessas residências é a Oòrùn, que significa pôr do sol em iorùbá. Com sua construção em andamento, a casa já está à venda, enquanto outras três casas já estão com projetos personalizados para seus proprietários e com previsão de início das obras ainda este ano. “Nossas casas refletem um lifestyle único e, por isso, são destaques no Brasil e na Europa e estão em permanente aparição em publicações, como no premiado livro OCA e em revistas como Casa Vogue”, nos disse Alex Rebouças, CEO da construtora boutique.





Mônica Fontes (Alan Santos/divulgação)

Destaque

Além de ter um look seu estampando uma das três capas da edição da Vogue Brasil de fevereiro, dedicada à Bahia, a estilista Mônica Anjos, que hoje vive em São Paulo, ganhou um perfil na publicação, onde conta um pouco de sua trajetória à frente da marca que leva seu nome, no mercado há mais de duas décadas. A matéria, assinada pela jornalista baiana Rafaela Fleur, ressalta o trabalho da soteropolitana, que é “pautado na valorização da ancestralidade, no engrandecimento da cultura negra e no intercâmbio Brasil-África”. “Estou fazendo moda há 25 anos, mas não é apenas uma roupa, é um projeto afetivo de resgate identitário preto. Todo corpo negro em movimento é um movimento negro, essa é a bandeira que levanto, tudo que desenvolvo é voltado para questões de gênero e raça. Crio através de um pensamento ideológico”, conta a estilista.

Folia virtual

Mesmo sem os desfiles de trios, blocos e a circulação intensa pelas ruas da cidade, os baianos não vão ficar sem ver seus principais artistas no Carnaval desse ano. Uma série de lives promete transformar a sala no chão da praça. Ivete Sangalo, Claudia Leitte, Bell Marques, Léo Santana, Psirico, Atooxxá e Harmonia do Samba são apenas algumas das atrações da folia, que começou quinta e segue até a próxima terça-feira.

Sábado (13)

Chiclete com Banana Live do Voa Voa, 16h, YouTube | Ivete Sangalo e Claudia Leitte Live O Trio, 17h30, YouTube de Ivete e Claudia | Harmonia, Léo Santana e Parangolé Live Encontro, 21h, YouTube

Domingo (14)

Os Barões da Pisadinha e Matheus & Kauan Live Camarote em Casa, 14h, YouTube | Bell Marques Live Camaleão, 16h, YouTube | Attoxxá Bailaum BLVCK BVNG, 17h, YouTube | Preta Gil Live do Bloco da Preta, 16h, YouTube | Alinne Rosa Live, 17h, YouTube

Segunda-feira (15)

Psirico Muquilive (As Muquiranas), 17h, YouTube

Terça-feira (16)

Olodum Live do Olodum, 19h, YouTube

Formato digital No próximo dia 20, às 16h, o Camarote Salvador transmitirá um show exclusivo de Vintage Culture, no canal oficial do artista no Youtube, de dentro de um veleiro em movimento, na Baía de Todos-os-Santos. O objetivo da ação digital não é suprir o Carnaval, no entanto, a missão é levar leveza, alegria e aquela sensação de saudade de estar no Carnaval de Salvador.

“O Carnaval é um estado de espírito, aquela pausa na vida que abre espaço para as fantasias, para o irreverente e lúdico. Queremos proporcionar ao nosso público não apenas um show, mas uma experiência memorável. Teremos duas horas de um set do Vintage em movimento, passando por várias paisagens da Baía de Todos os Santos, intercalado com ações de movimentos culturais filmadas em pontos inusitados de Salvador”, nos disse Luciana Villas-Bôas, diretora da Premium Entretenimento, que promove o camarote. Além de Vintage, ha-

verá participações da Banda Didá, de um grupo de street dance e da Orkestra Rumpilezz, regida pelo maestro Letieres Leite.

Silvia Braz (divulgação)

Brisa baiana

Nem bem atravessou, nessa sexta-feira, os bambuzais do Aeroporto de Salvador, a influenciadora digital Silvia Braz já atualizou o bronze à beira da piscina do Hotel Fasano. “Tava louca para conhecer”, disse em um dos stories do seu perfil no Instagram ao compartilhar com seus seguidores a bela vista do prédio, debruçado para a Baía de Todos os Santos. Na cidade, Silvia terá uma programação recheada de compromissos e encontros com amigos nos próximos dias, além de almoços e jantares nos principais restaurantes.

Exclusividade

Corumbau, no Sul da Bahia, é um paraíso guardado entre as cidades de Prado e Porto Seguro. A joia local é o Vila Naiá, com apenas 8 acomodações, entre suítes e casas, que mesclam rusticidade e design. Considerado o melhor hotel de praia do mundo pela Condé Nast Traveller, o estabelecimento, idealizado por Renata Mellão, ainda dispõe de um quarto para o período que seria realizado o Carnaval 2021. Custa, a diária, R$ 5.100,00 e inclui vista para o jardim e pensão completa.

Reabertura

O Castelo Garcia D´Ávila, localizado em Praia do Forte, reabriu para visitação, quinta-feira, com uma novidade: o Museu do Castelo. O espaço conta com vídeos, mapas, desenhos e gravuras, além de depoimentos de pesquisadores, arquitetos, artistas, moradores da região e de conselheiros da Fundação Garcia D'Ávila, sobre a história do local. As intervenções tiveram investimento de cerca de R$ 3 milhões, com verba do Ministério do Turismo, através do IPHAN.