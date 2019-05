Com passe de Ezequiel, reservas do Bahia vencem time de transição

De olho na partida contra o São Paulo, no próximo domingo (18), às 11h, no Morumbi, pela quinta rodada do Brasileirão, o elenco do Bahia voltou aos treinos na tarde desta terça-feira (14), no Fazendão.

Enquanto os titulares fizeram um regenerativo, apenas os jogadores que atuaram menos de 45 minutos na derrota para o Athletico-PR foram para o campo. O técnico Roger Machado aproveitou o dia para fazer um coletivo contra o time de Transição, treinado por Dado Cavalcanti e que se prepara para a disputa do Campeonato Brasileiro de Aspirantes.

A atividade terminou com triunfo dos reservas por 3x1. Marco Antônio, Gilberto e Clayton marcaram para o time principal, enquanto o meia Max descontou para a equipe de Dado Cavalcanti.

O lateral-direito Ezequiel deu uma assistência para o gol de Marco Antônio. Ele vai ser titular contra o São Paulo, já que Nino Paraíba recebeu o terceiro cartão amarelo e está suspenso. O time de Roger Machado foi formado por: Anderson, Ezequiel (Matheus Silva), Ignácio, Xandão e Everson; Elton (Fernando Medeiros), Flávio e Marco Antônio; Élber (Clayton), Iago e Gilberto (Caíque).

Já o time de Transição teve: Geovane (Fabrício), Matheus Silva (Willean Lepo), Luanderson, Jaques e César (Max); Yuri (Buiu), Carlinhos (Matheus Issa) e Vinicius (Edson); Erison (Cristiano), Clayton (Gustavo) e Caíque (Gabriel Esteves).

Recuperado do incômodo na região posterior da coxa, o lateral Moisés foi para o campo e fez um trabalho físico de transição junto com o zagueiro Jackson. Ele vai ser avaliado durante a semana e pode voltar ao time no Morumbi.

Já o atacante Arthur Caíke, com um edema na posterior da coxa, ficou em tratamento no departamento médico. O Bahia volta aos treinos nesta quarta-feira (15), no Fazendão.