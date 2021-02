Com pico na pandemia, Ufba adia por 15 dias retorno de atividades presenciais

A Universidade Federal da Bahia (Ufba) decidiu adiar por 15 dias o início das atividades presenciais do semestre. O prazo será contado a partir do dia 1º de março, quando aconteceria a retomada. A decisão está em portaria publicada nesta sexta-feira (26), seguindo orientação do Comitê de Assessoramento do Coronavírus da instituição. As atividades remotas, que representam quase que a totalidade dos componentes oferecidos esse semestre, seguirão o calendário já divulgado.

A decisão leva em conta o agravamento da situação da pandemia da covid-19 em Salvador e toda a Bahia nas últimas semanas. Houve aumento do número de casos, de óbitos e a taxa de ocupação de leitos de UTI está elevada. A Ufba destaca que está evidente a "necessidade urgente de aumentar a proteção" das pessoas da universidade.

A iniciativa também está em consonância com as medidas restritivas anunciadas pelo governo e pelos municípios. A Bahia terá lockdown parcial neste final de semana. Todas as atividades que não forem essenciais fecharão na sexta e só reabrirão na segunda. A circulação de pessoas está restrita à noite desde a última semana, quando foi decretado toque de recolher.

Coordenador do comitê, o professor Eduardo Mota diz que as medidas serão monitoradas diariamente "analisando os seus efeitos na diminuição da crise e consequente melhoria das condições de segurança das atividades acadêmicas presenciais, visando à sua adequação e reposição, conforme o calendário acadêmico”.