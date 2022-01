Com portões fechados, Bahia enfrenta o Doce Mel pelo Campeonato Baiano

A espera para ver o time principal do Bahia em ação acaba nesta quarta-feira (26): às 19h15, o tricolor enfrenta o Doce Mel na Fonte Nova, pela terceira rodada do Campeonato Baiano. Diferente das duas primeiras partidas, quando utilizou a equipe de transição, já desfeita, agora será o grupo comandado por Guto Ferreira que estará em campo.

Além de tentar mostrar um melhor futebol do que fez com o time alternativo, o Bahia busca a primeira vitória no ano. Nos dois primeiros jogos, empatou com Bahia de Feira (2x2) e Unirb (1x1). Para ter sucesso, Guto deve escalar alguns estreantes.

Entre eles, os laterais Jonathan e Djalma Silva e o volante Rezende. Também despontam como possíveis titulares o zagueiro Gustavo Henrique e os atacantes Ronaldo e Marco Antônio. O último está de volta ao clube depois de ter sido campeão da Série B pelo Botafogo no ano passado.

O restante do time tem a base que disputou o Campeonato Brasileiro - e acabou rebaixada. Remanescente de 2021, o goleiro Danilo Fernandes é um dos líderes do elenco e sabe a importância de vencer para acalmar a pressão da torcida.

“Vamos iniciar o Baiano, que vamos brigar pelo título também. Toda competição que entramos é para ganhar. Vamos, a princípio, em busca desses dois títulos [Campeonato Baiano e Copa do Nordeste]. Depois na Copa do Brasil entramos à frente. Vamos ver o sorteio, tem que dar uma ajudada. Tem que torcer por um caminho mais fácil. E, depois, Copa do Brasil com a Série B, nosso principal objetivo no ano”, analisou.

A estreia da equipe principal deveria ter acontecido no último sábado, mas o duelo contra o Sampaio Corrêa, pela Copa do Nordeste, foi adiado para 24 de fevereiro. O tricolor acabou ganhando tempo de preparação, mas ainda não conta com alguns atletas, como o atacante Rodallega, que se reapresentou depois porque testou positivo para a covid-19 quando ainda estava na Colômbia.

Assim como o Bahia, o Doce Mel também chega ao confronto mirando a primeira vitória. Vice-lanterna do estadual, o time de Ipiaú (porém com mando de campo em Cruz das Almas) perdeu os dois jogos que disputou, contra Jacuipense (0x1) e Atlético de Alagoinhas (1x3). O mau desempenho causou a demissão do técnico Beto Oliveira. Sérgio Araújo foi contratado e vai estrear.

Sem torcida

O torcedor tricolor não poderá acompanhar de perto a atuação do time. O Bahia decidiu jogar com portões fechados na Fonte Nova enquanto vigorar o decreto do governo do estado que limita a capacidade dos estádios a 1.500 pessoas.

O Esquadrão calcula que teria prejuízo de R$ 100 mil se abrisse a Fonte Nova para o público reduzido. Dessa forma, as arquibancadas estarão vazias na partida de hoje. O Bahia informa que após o jogo contra o Doce Mel vai estudar maneiras de ter o retorno do torcedor.

Confira as prováveis escalações:

Bahia: Danilo Fernandes, Jonathan, Gustavo Henrique, Luiz Otávio e Djalma; Patrick, Rezende e Daniel Raí, Ronaldo e Marco Antônio. Técnico: Guto Ferreira.

Doce Mel: Geovane, Nino, Renan Costa, Sérgio Baiano e Ruan Bahia; Matheus Freire, Gabriel Jordan Carlos Magno; Elionay, Cesinha e Mateusinho. Técnico: Sérgio Araújo.