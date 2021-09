Com presença de novo atacante, Bahia treina na Cidade Tricolor

Enquanto os jogadores que foram relacionados para o confronto com o Internacional, no último domingo (26), no Beira-Rio, ganharam folga nesta segunda-feira (27), o dia foi de trabalho na Cidade Tricolor para quem ficou em solo baiano.

No CT Evaristo de Macedo, os jogadores que não viajaram com a delegação para Porto Alegre treinaram em um dos campos. A atividade contou com a presença do atacante Raí Nascimento. Último reforço anunciado pelo Esquadrão, ele já está regularizado e é opção para o confronto com o Ceará, no sábado (2), na Fonte Nova.

Os jogadores que estão no departamento médico também deram continuidade aos seus tratamentos. O atacante Rossi e o zagueiro Germán Conti, por exemplo, fizeram um trabalho na academia. Já o atacante Marcelo Cirino fez uma atividade específica.

O elenco completo do Bahia volta aos treinos nesta terça-feira (28), sob o comando de Diego Dabove. Com 23 pontos, o Esquadrão é agora o 17º colocado da Série A, dentro da zona de rebaixamento.