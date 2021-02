Com previsão de fim em novembro, começam obras do 3º trecho do BRT

Já teve início a obra do trecho três do BRT, indo da descida do elevado próximo ao Parque da Cidade até o Posto Namorados, do Itaigara à Pituba. A intervenção prevê a construção de uma via exclusiva, com previsão de entrega para novembro, estima a Secretaria de Mobilidade (Semob).

“Em janeiro começamos com serviços preliminares como remanejamento de redes de água, esgoto elétrica e gás. Mas esta semana já iniciamos a construção da faixa exclusiva, que deve ser entregue até o mês de novembro”, explicou o secretário da Semob, Fabrizzio Müller.

Neste trecho de aproximadamente 3km, serão construídas três estações: a Estação Parque da Cidade, a Estação Itaigara, que ficará localizada em frente ao shopping de mesmo nome, e a Estação Pituba, que ficará em frente ao Posto Namorados. Além disso, neste trecho será possível que os ônibus do BRT saiam da via exclusiva, atendendo regiões próximas, como a orla, e possam retornar em outro ponto da via exclusiva, como a Avenida Vasco da Gama.

Primeiro trecho

Na semana passada, as obras do primeiro trecho do BRT foram vistoriadas. Lá, a situação já está em fase de acabamento e paisagismo, com previsão de fim em dois meses. Serão três estações nesse primeiro trecho, com duas plataformas, com estrutura de guichê de bilhetagem, sistema de segurança, telões com tempo de espera e mais.

O novo Terminal de Integração Rodoviária Sul, onde funcionará a integração do BRT com o metrô na Estação Iguatemi, também foi foco da vistoria, acompanhada ainda por representantes da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Urbano (Sedur) e da Companhia de Transportes da Bahia (CTB). “São duas importantes obras que chegam para melhorar a mobilidade em nossa cidade.”, afirmou Müller. A ideia é que a estação seja usada por ônibus convencionais antes do BRT, mas ainda não há prazo para início das operações.

Obra

A obra do BRT foi dividida em três etapas. O trecho 1, que vai desde o Parque da Cidade até o Shopping da Bahia, já teve seus elevados concluídos e entregues ainda em 2020. Já as obras do trecho 2, que vão do início da Avenida Juracy Magalhães até a Estação da Lapa, devem ser iniciadas em março.

Serão construídos três elevados neste trecho. Um deles ficará nas imediações do Vale das Pedrinhas, onde será implantada uma estação, a única elevada deste trecho. Um outro viaduto será construído na saída da Avenida Anita Garibaldi sentido Juracy Magalhães, eliminando o cruzamento com a Avenida Vasco da Gama e criando uma via expressa sentido Avenida Luís Viana (Paralela).

O terceiro elevado será implantado na região da Rótula dos Barris, exclusivo para o BRT, ligando a Estação da Lapa e a Avenida Vasco da Gama. Ao todo, a obra terá 12 estações. O plano operacional ainda está sendo definido.