Com projeto de David Bastos, Alô Alô Bahia abre redação no Shopping Barra

Nova redação do Alô Alô Bahia tem projeto assinado por David Bastos (Foto:Divulgação)

A partir de janeiro, o site Alô Alô Bahia contará com uma redação no Shopping Barra, em Salvador. O projeto foi assinado pelo arquiteto David Bastos, que se inspirou na logomarca do site para desenvolver uma estrutura moderna e circular. A princípio, a redação funcionará durante três meses.

“O mundo, hoje, é informação. Mesmo que você seja a pessoa mais desconectada do planeta, a informação dá um jeito de te encontrar. Fechar essa parceria significa fazer parte desse novo mundo, onde as pessoas podem acessar tudo o que quiserem, a qualquer momento e em qualquer lugar. Mostrar como funciona o dia a dia de uma redação é uma grande oportunidade, não apenas para o Barra, mas para o Alô Alô Bahia e para a população, que poderá conferir, em tempo real, como se faz um veiculo de comunicação. Estamos muito satisfeitos e temos certeza de que será um sucesso, de que o público virá conhecer e prestigiar esses profissionais”, nos disse a gerente de Marketing do Shopping Barra, Karina Brito.





Decoração do pré-Natal de Isabela Dantas e Teca Martins (Foto: Divulgação)

Requinte

A cada ano, Isabela Dantas e Teca Martins conseguem, surpreendentemente, brindar suas convidadas com um jantar de pré-Natal mais encantador e mágico do que o anterior. É o Magic Christmas, que todos ansiosamente aguardam. É quando as mulheres capricham nos looks, nas joias, nos humores e esquecem as dietas.

A edição 2019 aconteceu anteontem, na bela residência de Teca, no Horto Florestal, e contou com mesa produzida por Isabela, que apostou em uma decoração verde e dourada. “Como é bom fazer parte dessa ceia, onde tudo é beleza, bem gosto, requinte e delicadeza”, nos disse uma das convidadas.





Parabéns pra você

Lizete Coelho celebrou seu aniversário, anteontem, no salão de festas do edifício onde mora, na orla de Boa Viagem, em Recife. Todos os filhos de Lizete, incluindo o senador Fernando Bezerra Coelho, estiveram presentes.

Joca Guanaes (Foto: Divulgação)





Pé no jato!

O publicitário baiano Joca Guanaes embarca, logo após o Natal, para os Estados Unidos. Vai passar a virada do ano em uma festa particular, em Nova Iorque. Joca, inclusive, irá aproveitar o período festivo para renovar as esperanças por um 2020 mais iluminado e ainda mais próspero.





Preparativos

A primeira-dama da Bahia, Aline Peixoto, está se articulando para promover uma festa black-tie, antes do Carnaval, no Palácio da Aclamação. A ideia dela é que o evento beneficente tenha, inclusive, um show de Ivete Sangalo. Se não conseguir, ela já desenvolveu o plano B, que não revela, nem sob tortura.

Pi.ZZA Salvador (Foto: Divulgação)





Agito no Rio Vermelho

O restaurante Pi.ZZA Salvador, localizado no Rio Vermelho, está lançando uma novidade. Todas as quintas-feiras de Verão, a partir das 21h, a casa estará recebendo o DJ Roger Roll, para transformar o local em uma animada pista de dança. “A ideia é reunir amigos e trazer de volta aquelas noites badaladas do Rio Vermelho”, nos disse Roger.





Cine cult

O diretor italiano Berniamino Barrese virá para Salvador para participar de um bate papo promovido pela rede Saladearte, no Cinema do Museu, localizado no Corredor da Vitória. O encontro acontecerá hoje, às 19h30, em um coquetel aberto ao público, após sessão especial e gratuita da sua mais recente obra, o filme “O Desaparecimento de minha mãe” (La scomparsa di mia madre). O documentário foi selecionado para o Oscar Europeu ‘European Film Award’ e para o Sundance Film Festival de 2019.





Jéssica Senra (Foto: Marina Silva)

De frente com Jéssica Senra

O ano de 2019, com certeza, foi bem especial para a jornalista Jéssica Senra e 2020 promete chegar repleto de novidades, já que Senra fará parte da equipe fixa do rodizio do Jornal Nacional. Em uma rápida conversa, ontem à noite, ela nos falou sobre Réveillon e novos projetos.

Alô Alô – Como vai comemorar a virada do ano?

Jéssica Senra - Este ano, passarei a virada aqui em Salvador. Parte da família estará aqui, mas eu vou virar o ano trabalhando, transmitindo o Festival da Virada pela TV Bahia, e só irei encontrá-los depois. Estou animada porque tenho a crença de que a forma com que fazemos a virada pode influenciar o ano que chega. E, pra mim, estar trabalhando é sempre motivo de alegria.

Alô Alô - Qual balanço você faz do ano de 2019?

JS: O ano de 2019 foi muito importante pra mim. Foi um ano de ir consolidando as mudanças no Bahia Meio Dia, de estarmos mais próximos do nosso público, de mostrar o que pretendemos com o jornalismo desta nova era. E, sem dúvidas, o ponto alto foi representar a Bahia no Jornal Nacional - e conquistar uma vaga no rodízio fixo. A Bahia é uma terra de muita gente talentosa. Basta a gente ter a oportunidade de mostrar que o Brasil reconhece. O trabalho que nossa equipe faz na TV Bahia é de excelência, somos padrão Globo - e nacional. E acho que esse foi um belo exemplo disso.

Alô Alô: Quais são as suas expectativas para 2020?

Jéssica Senra: Levar mais do axé e do calor humano da Bahia para o país através do JN e me dedicar ao mestrado na UFBA para aprofundar conhecimentos e poder levá-los ao público do BMD ao explicar nossa realidade e provocar reflexões e mudanças.