Com promoção, Bahia inicia venda de ingressos para estreia na Copa do Brasil

Passado o duelo contra o Náutico, pela Série B, o Bahia volta suas atenções agora para a Copa do Brasil. O tricolor iniciou a venda de ingressos para o duelo contra o Azuriz-PR, na próxima terça-feira (19), na Fonte Nova, às 19h30, pelo jogo de ida da terceira fase do torneio.

A partir deste sábado, todos os torcedores podem comprar os bilhetes. O Bahia anunciou que vai manter a promoção de ingressos. As primeiras 5 mil entradas para o setor cadeira custam R$ 20. O valor normal é de R$ 30 (meia) e R$ 60 inteira.

Já o setor cadeira especial custa R$ 40 (meia) e R$ 80 inteira. Sócios do Bahia sem acesso garantido têm 50% de desconto. Crianças com até 11 anos têm entrada gratuita.

Vale lembrar que para ter acesso ao estádio o torcedor precisa ter tomado as duas doses ou dose única da vacina contra a covid-19 e a dose de reforço. A exceção fica por conta de adolescentes entre 12 e 17 anos, que podem entrar no estádio com apenas uma dose da vacina.

Confira os pontos de venda de ingressos:

Sábado (16/04)

Site da Fonte Nova (a partir das 10h)

Bilheteria Sul da Fonte Nova - Dique (10h às 16h)

Turma Tricolor Shopping Piedade (9h às 19h)

Turma Tricolor Multishop Boca do Rio (8h às 18h)

Mascote Tricolor - Caminho de Areia (8h às 19h)

Domingo (17/4)

Site da Fonte Nova (24h)

Bilheteria Sul da Fonte Nova - Dique (10h às 16h)

Mascote Tricolor - Caminho de Areia (8h às 14h)

Segunda-feira (18/4)

Site da Fonte Nova (24h)

Bilheteria Sul da Fonte Nova - Dique (10h às 16h)

Turma Tricolor Shopping Piedade (9h às 20h)

Turma Tricolor Multishop Boca do Rio (8h às 19h)

Mascote Tricolor - Caminho de Areia (8h às 19h)

Terça-feira (19/4)

Site da Fonte Nova (até 19h30)

Bilheteria Sul da Fonte Nova - Dique (a partir das 10h)

Turma Tricolor Shopping Piedade (9h às 16h)

Turma Tricolor Multishop Boca do Rio (8h às 16h)

Mascote Tricolor - Caminho de Areia (8h às 16h)