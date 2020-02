Com proximidade do Carnaval, Prefeitura realiza mutirão nos circuitos da folia

O Carnaval está prestes a começar e a Prefeitura de Salvador realiza um mutirão de serviços nos circuitos da folia em preparação para a festa. Nos dias 17 e 18, a Codesal retornará aos circuitos para verificar se as intervenções corretivas solicitadas foram realizadas.



Além de verificar a infraestrutura urbana dos circuitos, as equipes técnicas da Defesa Civil de Salvador (Codesal) avaliaram as condições das calçadas, postes, fiações, sarjetas, marquises e qualquer outra situação que represente riscos para os foliões.

A Secretaria de Manutenção (Seman) realiza a poda de árvores e trabalha na instalação de tapumes em prédios, jardins, vidraças, mobiliário urbano e monumentos históricos e culturais localizados no percurso da folia.

Ao todo, mais de 60 pontos vão receber o isolamento. Serão quase 6 Km de área tapumada, o que corresponde ao uso de aproximadamente 13 mil metros quadrados de tapumes.

Em parceria com os órgãos do Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil (SMPDC), a Codesal vistoriou o circuito Osmar (Campo Grande) e Batatinha (Pelourinho) nesta sexta (7). O trabalho visa identificar e sanar possíveis riscos para garantir a proteção de quem for passar pelo local.

Ontem (6), a vistoria ocorreu no circuito Dodô (Barra/Ondina). O trabalho continua durante o período do Carnaval.

“Essas vistorias geram notificações para que os órgãos correspondentes possam proceder às correções”, informa a engenheira da Codesal Rita Jane Moraes, que coordena as atividades de varredura dos circuitos.

Para o diretor-geral da Defesa Civil de Salvador, Sosthenes Macêdo, o apoio dos órgãos parceiros na correção dos problemas apontados é de suma importância por prevenir incidentes e evitar que os foliões sejam colocados em situações de perigo. “Nosso intuito é garantir a segurança e tranquilidade para que todos possam curtir o Carnaval em paz”, diz Macêdo.

Durante o período do Carnaval, equipes da Defesa Civil estarão de prontidão nos circuitos para auxiliar qualquer eventualidade. O órgão mantém plantão 24 horas. Em caso de emergência, basta ligar para o telefone gratuito 199.

Fiscalização dos camarotes

Para garantir o ordenamento e a segurança dos camarotes durante o Carnaval de Salvador, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo (Sedur) realiza a fiscalização da montagem das estruturas nos circuitos Barra/ Ondina e Campo Grande. Até o momento, já foram emitidas 770 notificações durante operação preventiva do Carnaval 2020, segundo a pasta.

Os técnicos do órgão ainda orientam os proprietários de imóveis dos circuitos oficiais sobre a proibição de utilizar as marquises como camarotes, em especial na região do Campo Grande e Avenida Sete de Setembro. Os comerciantes também são alertados sobre a proibição da venda de produtos em garrafa de vidro e a exibição de publicidade comercial fora do acordo firmado com os patrocinadores da festa.

Durante a folia, equipes da Sedur atuam nos locais da festa e atendem em regime de plantões 24 horas.