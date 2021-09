Com quatro gols de Gadu, Bahia goleia Vitória por 6x0 no feminino

No reencontro entre os times femininos de Bahia e Vitória após sete anos sem disputar o clássico, deu tricolor. E o triunfo veio com goleada dentro da casa do rival, na tarde deste sábado (11), pelo Campeonato Baiano..

No Barradão, As Mulheres de Aço não tiveram piedade das Leoas. O tricolor venceu por 6x0. O duelo foi válido pela primeira fase do estadual. Além do placar elástico, o Bahia tirou a invencibilidade das rubro-negras e assumiu a liderança do torneio ao chegar aos 12 pontos em quatro partidas.

O grande destaque no Barradão foi a atacante Gadu. A camisa 9 marcou quatro dos seis gols do Bahia. Thaíni e Fabi Sandoval completaram o placar.

A goleada fez o Bahia garantir vaga antecipada na final do Campeonato Baiano. O tricolor tem apenas mais um jogo pela primeira fase. No próximo domingo, a equipe encara o Doce Mel, no CT Evaristo de Macedo.

Já o Vitória segue na segunda colocação, com nove pontos. O rubro-negro encerra a participação na segunda fase contra o Lusaca, também no domingo (19), fora de casa.