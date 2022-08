Com Rafinha e sem Marco Antônio, Vitória treina focado no Paysandu

Artilheiro do Vitória na temporada, Rafinha voltou a integrar o elenco nesta terça-feira (16). Autor de oito gols com a camisa rubro-negra, ele ganhou dois dias de folga para visitar a família, mas já voltou ao batente. Afinal, o Leão segue vivo na Série C do Brasileiro e, no final de semana, estreia no quadrangular final do torneio diante do Paysandu. O duelo será no domingo (21), às 16h, no Barradão.

Rafinha e os demais jogadores participaram de trabalhos técnicos e táticos conduzidos pelo comandante João Burse. O zagueiro Marco Antônio foi uma das baixas da atividade. Ele foi poupado do treino em função de um pequeno inchaço na mão direita, consequência de uma queda que sofreu no último sábado (13), quando o Vitória venceu o Brasil de Pelotas por 3x1, no Barradão, e assegurou a classificação à próxima fase do torneio. O defensor marcou dois gols. Rafinha completou o placar.

O lateral esquerdo Guilherme Lazaroni seguiu fora. Após contusão muscular, o jogador está em fase de transição com a equipe de preparação física do clube. O goleiro Lucas Arcanjo, que passou por cirurgia no ombro, realizou exercícios com os pés, orientado pelo treinador de goleiros Itamar Ferreira.

Para o jogo contra o Paysandu, o técnico João Burse poderá contar com o goleiro Dalton, o volante Léo Gomes e o atacante Dinei. Eles estão à disposição após cumprirem suspensão.

O Leão se classificou em 7º lugar e vai enfrentar Paysandu (2º), Figueirense (3º) e ABC (6º). A outra chave conta com Mirassol (1º), Volta Redonda (4º), Botafogo-SP (5º) e Aparecidense (8º). Serão jogos de ida e volta, totalizando seis rodadas, e os dois primeiros colocados de cada grupo conquistam o acesso à Série B. Além disso, os líderes de cada chave se enfrentarão para decidir o campeão.