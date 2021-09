Com recém-chegado reintegrado, Vitória se reapresenta na Toca do Leão

O elenco do Vitória voltou aos treinos na Toca do Leão nesta segunda-feira (6). Após o triunfo contra o Operário no sábado (4) passado, em Ponta Grossa, no Paraná, o grupo ganhou folga no domingo (5) e agora foca todas as atenções no Remo. O duelo com a equipe paraense acontece na sexta-feira (10), às 19h, no Barradão.

Invicto há seis rodadas, o Vitória está em 17º lugar, com 23 pontos, e quer continuar embalado para sair da zona de rebaixamento. O Remo soma 27 e ocupa a 12ª colocação. Para a partida, o técnico Wagner Lopes contará com o retorno do lateral esquerdo Roberto, que ficou fora do último jogo porque estava suspenso. O zagueiro Mateus Moraes jogou improvisado na posição contra o Operário e marcou o único gol do jogo.

Os jogadores que foram titulares na rodada passada realizaram atividades regenerativas nesta segunda-feira. Os demais participaram de um treino técnico. Reintegrado ao grupo após se recuperar de um edema na coxa, o meia Sérgio Mota treinou normalmente. Contratado no mês passado, ele ainda não estreou com a camisa vermelha e preta.

Os meias Eduardo e Gabriel Santiago realizaram um trabalho à parte com a preparação física. O primeiro sofreu um trauma no joelho e o segundo passou por cirurgia no ligamento cruzado do joelho em março.