Com recorde de rejeição, Nego Di é o terceiro eliminado do BBB21, com 98.76%

O gaúcho Nego Di foi o terceiro eliminado do BBB21, com 98.76%dos votos. Fiuk recebeu 0,87% e Sarah recebeu 0,37% dos votos. Esse é o recorde de rejeição da história de todas as 21 edições do programa. Nego Di superou Aline Cristina, eliminada com 95% num paredão contra Gazi Massafera no BBB5.

Antes do anúncio, o apresentador Tiago Leifert deu dicas sobre a "lavada" do paredão. "Tá muito disputado", ironizou.



Antes de avisar ao participantes quem saia, Leifert lembrou ao público que a porcentagem não é revelada para a casa. “Para eles é jogo”, disse praticamente anunciando a eliminação de Nego Di antes do anúncio oficial.



Após o discurso do apresentado para a casa, comunicando a saída de Nego Di, o grupo de amigos do humorista mostrou surpresa com a saída do gaúcho.



Na saída, o Nego Di disse a Projota que estará do lado de fora reforçando a torcida para ele e seus amigos. No encontro com Leifert, Nego Di se mostrou surpreso com a porcentagem que o tirou do programa.Dentro da casa, a youtuber Viih Tube chorou bastante com a saída do gaúcho: "Não acredito que saiu. Ele era um pai para mim aqui dentro", disse em lágrimas.