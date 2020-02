Com reforço de aspirantes, Bahia define lista para Sul-Americana

A lista do Bahia para a Copa Sul-Americana está definida. A relação de inscritos pelo tricolor na competição internacional foi divulgada pela Conmebol nesta segunda-feira (4). O Esquadrão conta com 30 jogadores, quantidade máxima permitida.

Além dos atletas do elenco principal, outros sete do time de aspirantes reforçam o grupo. São eles: os goleiros Fernando e Matheus Claus, o lateral direito Willean Lepo (que é volante de origem), o zagueiro Ignácio, volante Ramon, o meia Arthur Rezende e o atacante Gustavo.

A camisa 10 ficou para o meia Daniel, que utilizou a 8 na vitória contra o Imperatriz, pela na Copa do Nordeste. Régis também foi inscrito no torneio - ganhou a camisa 22.

Em 2020, o Bahia participará da Copa Sul-Americana pela sétima vez, um recorde entre as equipes do Nordeste. A estreia do Esquadrão será no dia 12 de fevereiro, uma quarta-feira, às 21h30, na Fonte Nova, contra o Nacional do Paraguai. O jogo de volta está marcado para dia 26 de fevereiro, em Assunção.

Lista de inscritos pelo Bahia:

Goleiros

1 Douglas

12 Anderson

24 Fernando

30 Matheus Claus

Laterais

23 João Pedro

2 Nino Paraíba

29 Willean Lepo

6 Juninho Capixaba

13 Zeca

Zagueiros

28 Lucas Fonseca

4 Juninho

3 Wanderson

14 Ernando

15 Ignácio

Volantes

26 Gregore

5 Flávio

17 Elton

16 Ronaldo

27 Ramon

8 Jádson

Meias

10 Daniel

22 Régis

21 Arthur Rezende

Atacantes

7 Élber

11 Rossi

18 Arthur Caíke

25 Clayson

19 Gustavo

9 Gilberto

20 Fernandão