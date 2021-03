Com reforço, transição do Bahia está pronto para 2º Ba-Vi do ano

O time de transição do Bahia está pronto para o segundo clássico Ba-Vi da temporada. O Esquadrão recebe o Vitória, nesta quarta-feira (17), no estádio de Pituaçu, às 18h, pelo Campeonato Baiano. Na Cidade Tricolor, o técnico Cláudio Prates realizou o último treino antes da partida.

Para o duelo contra o Leão, a equipe de transição tem retornos e reforço. A principal novidade fica por conta do volante Pablo. O jogador de 21 anos foi contratado do Vila Nova e anunciado como jogador para o time principal, mas está à disposição de Claudinho e deve estrear no Ba-Vi.

Além de Pablo, o também volante Raniele, recuperado de lesão, e o goleiro Matheus Teixeira, que ficou no banco de Douglas no Ba-Vi do Barradão, estão disponíveis. A dupla deve começar a partida entre os titulares. Já o atacante Ronaldo treinou no campo, mas é dúvida.

Cláudio Prates não deve contar com o lateral Mayk. O jogador voltou a fazer tratamento na fisioterapia e dificilmente será liberado para o confronto. Já o zagueiro Ignácio, que vinha sendo titular, está incorporado ao grupo principal e é mais uma baixa no transição.

Um provável time do Bahia para o confronto com o Vitória tem: Matheus Teixeira, Renan Guedes, Gustavo Henrique, Everson e Felipinho; Caio Melo (Pablo), Raniele e Bruno Camilo; Daniel Penha, Marcelo e Gustavo.

Com quatro pontos, o Bahia é o sétimo colocado do Baianão e precisa vencer para não se complicar na busca por uma vaga entre os quatro que se classificam para a fase semifinal.