Com reforços, Bahia inicia preparação para enfrentar o CSA

A goleada por 5x0 sobre o Globo-RN ficou no passado e o Bahia agora mira o confronto com o CSA, marcado para esta quarta-feira (16), às 19h30, na Fonte Nova, pela 5ª rodada da Copa do Nordeste.

Nesta segunda-feira (14), o elenco tricolor voltou aos treinos no CT Evaristo de Macedo e iniciou a preparação para a partida contra os alagoanos. Quem atuou mais de 45 minutos contra o Globo-RN fez um trabalho de recuperação na academia.

O restante do elenco foi para o campo, onde o técnico Guto Ferreira promoveu um treino coletivo e observou as opções que conta no grupo. O treinador utilizou ainda alguns jogadores das categorias de base, como zagueiro Riquelmy, os volantes Luiz Otávio e Meirelles, o meia Roger e os atacantes Tiago e Lawan.

Liberado pelo departamento médico, o volante Miquéias fez um treino específico na academia. Já o lateral Matheus Bahia trabalhou normalmente com o grupo. Ele está à disposição de Guto após cumprir suspensão pela expulsão na derrota para o Atlético de Alagoinhas.

O elenco do Bahia volta aos treinos nesta terça-feira (15), na Cidade Tricolor, quando finalizará os preparativos para a partida na Fonte Nova.