Com retorno de Rodallega, Bahia está pronto para pegar o Atlético de Alagoinhas

Sem muito tempo para lamentar a derrota para a Juazeirense, no último domingo (27), o Bahia está pronto para mais um desafio no Campeonato Baiano. Na tarde desta terça-feira (1º), o tricolor fez o último treino antes de enfrentar o Atlético de Alagoinhas, em duelo marcado para esta quarta-feira (2), às 19h15, no estádio Carneirão.

Depois de passar informações sobre o Carcará, o técnico Guto Ferreira montou a equipe titular e comandou um treino tático, no qual fez os últimos ajustes. Guto não divulgou a escalação, mas o Bahia deve contar com o retorno de Hugo Rodallega.

Por outro lado, o zagueiro Luiz Otávio trabalhou apenas na academia e não tem presença garantida no jogo. O atacante Marcelo Cirino ainda se recupera do ataque ao ônibus tricolor e é mais um que está como dúvida.

Uma provável escalação do Esquadrão tem: Matheus Teixeira, Douglas Borel, Ignácio, Gustavo Henrique e Matheus Bahia; Willian Maranhão, Patrick e Daniel; Raí, Rodallega e Luiz Henrique (Marco Antônio).

Com apenas uma vitória em seis jogos no Baianão, o tricolor ocupa a 6ª colocação do estadual, com seis pontos. O time precisa vencer para não se complicar ainda mais no Baianão. O Atlético de Alagoinhas, com oito pontos, ocupa a 5ª posição e também mira uma vaga no G4.