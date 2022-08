Com retornos, Bahia está pronto para pegar o Sampaio Corrêa; veja escalação

Sem tempo para descanso, o Bahia voltou aos treinos depois de vencer o CSA, por 1x0, no último sábado (6), e está pronto para o confronto com o Sampaio Corrêa. A partida será disputada nesta terça-feira (9), às 21h30, no estádio Castelão, em São Luís.

Depois de uma conversa no auditório com o técnico Enderson Moreira, os jogadores foram para o campo do CT Evaristo de Macedo. O treinador comandou um trabalho tático no qual escalou a equipe titular e fez os últimos ajustes.

O treinador testou algumas opções na equipe, mas não confirmou qual time vai começar o duelo contra o Sampaio Corrêa.

O goleiro Danilo Fernandes e o volante Patrick estão recuperados de lesão. Eles treinaram normalmente e podem ser relacionados para o jogo fora de casa. Por outro lado, o zagueiro Gabriel Noga e o meia Marco Antônio seguem em tratamento e ainda não estão disponíveis.

Uma provável escalação do Bahia tem:

Mateus Claus (Danilo Fernandes), André, Ignácio, Luiz Otávio e Matheus Bahia; Rezende, Mugni e Daniel; Igor Torres, Rodallega e Copete.

Depois do treino, o elenco do Bahia embarcou rumo ao Maranhão. O Esquadrão é o segundo colocado da Série B, com 40 pontos. O Sampaio Corrêa é o oitavo, com 29.