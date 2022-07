Com retornos e desfalques, Bahia está pronto para pegar o Guarani; veja escalação

Depois de apenas dois dias de treinos, o Bahia encerrou a preparação para o confronto com o Guarani. A partida está marcada para este sábado (16), às 18h30, no estádio Brinco de Ouro, pela 18ª rodada da Série B.

No CT Evaristo de Macedo, o técnico Enderson Moreira passou um vídeo aos atletas com informações sobre o adversário. Na sequência, o treinador comandou uma atividade tática na qual fez ajustes na equipe considerada titular.

Em Campinas, o Bahia não contará com o lateral esquerdo Matheus Bahia. Ele vai cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Djalma deve ficar com a vaga. Recuperado de lesão, Luiz Henrique treinou normalmente e está à disposição.

Já do lado direito, o garoto André, que estava como dúvida após receber uma pancada no joelho, participou da última atividade e não deve ser problemas. No ataque, Rildo está à disposição depois ter ficado fora contra o Athletico-PR, pela Copa do Brasil.

Uma provável escalação do Bahia tem: Danilo Fernandes, André, Ignácio, Luiz Otávio e Djalma; Patrick, Miqueias, Daniel e Mugni; Rildo e Matheus Davó.

Recuperados de lesões, o meia-atacante Marco Antônio e o lateral Jonathan também treinaram e podem reforçar a equipe. Os volantes Rezende e Emerson Santos seguem no departamento médico e estão fora do duelo.

Após o treino, a delegação tricolor embarcou rumo a São Paulo. Com 29 pontos, o Bahia ocupa a terceira colocação da Série B, dentro da zona de classificação. O Guarani é o 18º, dentro da zona de rebaixamento, com 17 pontos.