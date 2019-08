Com saída da Nestlé de Itabuna, governo busca investidores para assumir a fábrica

Após o anúncio da Nestlé sobre o fechamento da fábrica em Itabuna, no Sul da Bahia, e transferência para a unidade de Feira de Santana, nesta quarta-feira (14), o Governo da Bahia divulgou que iniciará a prospecção de novos investidores para a planta fabril da empresa a partir de 2020 no município grapiúna.

A informação é da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado da Bahia (SDE), que diz que o governo atuará de forma multidisciplinar com a Nestlé Brasil nessa prospecção. O anunciou foi feito após a diretoria da SDE se reunir com executivos da empresa nesta quarta.

A reunião foi para formalizar o que já vinha sendo divulgado nos bastidores da política e da economia baiana há pelo menos duas semanas, o que alimentou notícias falsas sobre o fechamento das duas unidades da empresa no estado e de mais outras três, da Ford, Boticário e Avon. Sobre essas últimas, não há mudanças previstas.

Até meados do ano que vem, a fábrica da Nestlé em Itabuna vai operar normalmente as linhas de produção de Nescau Pronto para Beber, inclusive com a reativação de mais uma linha do produto para atender a demanda, principalmente nas regiões Nordeste e Norte.

Ao CORREIO, a SDE disse que “já iniciou o processo de atração de investidores para que, além dos 140 novos postos de trabalho em Feira de Santana, sejam asseguradas novas vagas de emprego em Itabuna”.

“A Secretaria destaca que já foi procurada por grupos empresariais interessados em ampliar a produção e que Itabuna é uma possibilidade real. Para tanto, conduzirá as tratativas regimentais, céleres, para a concreta implantação de uma nova fábrica naquele município”, afirma o comunicado.

A reportagem também procurou a Prefeitura de Itabuna para comentar o assunto, sem sucesso.

Reunião da SDE com executivos aconteceu nesta quarta (Foto: Divulgação)

Migração

A Nestlé ofereceu aos funcionários que atuam em Itabuna a possibilidade de migrar para a fábrica de Feira a partir do ano que vem e garantiu que irá apoiá-los na tomada de decisão. Para isso, promoverá visitas programadas para que eles conheçam melhor a cidade de 609 mil habitantes, segunda maior da Bahia – Itabuna tem 212 mil habitantes.

Com a transição da operação da fábrica de Itabuna para Feira de Santana, a Nestlé fará investimento de R$ 45 milhões. Segundo a empresa, o valor será para instalar três novas linhas de produção do produto Nescau Pronto para Beber.

A empresa informou que não haverá mudanças com relação aos abastecimentos por parte dos fornecedores de matéria prima, como leite e outros produtos industrializados, a exemplo do chocolate a granel, fornecido pela unidade da empresa Barry Callebaut em Ihéus, no Sul do estado.

Com tecnologia mais moderna, os equipamentos que serão colocados em Feira operam em alta velocidade e terão capacidade para produzir até 75 mil toneladas/ano bem como oferecem flexibilidade para formatos diferenciados, de 150 ml até 350 ml, segundo informou a empresa num comunicado. As novas máquinas estarão em funcionamento a partir do primeiro semestre de 2020.

Já a partir deste mês de agosto, equipes multidisciplinares da Nestlé iniciarão a transição da operação de Itabuna para Feira. No entanto, a migração dos funcionários ocorrerá apenas a partir do ano que vem.

Em Feira de Santana, a Nestlé tem colaboradores oriundos de 65 municípios baianos e cerca de 70% deles residem na própria cidade. Na Bahia, são mais de 900 profissionais diretos e indiretos.

Fábrica de Itabuna vai ser transferida para Feira (Foto: Reprodução/BATV)

Aumento da eficiência

A Nestlé diz que a mudança da unidade fabril de Itabuna para Feira “está sendo tomada para aumentar a eficiência e a competitividade da empresa no estado a partir da transformação da unidade de Feira em um forte hub de produção e distribuição de produtos para as regiões Nordeste e Norte do país”.

No local também está instalado um centro de distribuição que possui 36 mil posições de armazenamento com alto nível de ocupação. Além de Nescau Pronto para Beber, a fábrica é responsável pela produção e/ou envase de itens nas categorias leite em pó, achocolatado em pó, culinários, cereais infantis e família, com marcas como Ninho, Molico, Nescafé e Maggi.

Desde sua inauguração, em 2010, a fábrica de Feira já recebeu investimentos de R$ 264 milhões, segundo informou a empresa. Na Bahia, foram aplicados cerca de R$ 333 milhões no mesmo período.

“A Bahia é muito importante para os negócios da Nestlé Brasil. Estamos presentes desde os anos 1960 no estado e vamos continuar investindo consistentemente para ampliar ainda mais nossas operações na região e a consequente relevância nos lares brasileiros”, afirmou Marcelo Melchior, presidente da Nestlé no Brasil.

A Nestlé é a maior empresa de alimentos e bebidas do mundo. Está presente em 189 países e tem 328 mil colaboradores. Suas mais de 2.000 marcas variam dos ícones globais como Nescafé ou Nespresso aos favoritos locais, como o leite Ninho. Sua sede fica na cidade suíça de Vevey, onde foi fundada há mais de 150 anos.

No Brasil, instalou a primeira fábrica em 1921, na cidade paulista de Araras, para a produção do leite condensado Milkmaid, que mais tarde seria conhecido como Leite Moça. A empresa tem unidades industriais nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Goiás, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Espírito Santo.

Emprega mais de 30 mil colaboradores diretos e gera outros 200 mil empregos indiretos no Brasil, os quais colaboram na fabricação, comercialização e distribuição de mais de 1.000 itens. A Nestlé está presente em 99% dos lares brasileiros, segundo pesquisa realizada pela Kantar Worldpanel.