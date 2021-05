Com saída de Ignácio, Gustavo Henrique vai para o time principal do Bahia

Após disputar o Campeonato Baiano, quando foi eliminado na semifinal, o time de transição do Bahia vem passando por algumas reformulações. O treinador Cláudio Prates deixou o comando da equipe e volta para a comissão técnica de Dado Cavalcanti. Entre os jogadores, o meia Daniel Penha rescindiu contrato.

Outra mudança vem na defesa. O zagueiro Ignácio está perto de fechar com a Chapecoense e, com isso, Gustavo Henrique passa a ser incorporado ao elenco principal tricolor. Em entrevista para o Programa do Esquadrão desta quarta-feira (26), o vice-presidente Vitor Ferraz e do gerente de futebol Júnior Chávare comentaram a mudança.

"Ignácio está indo para uma outra equipe e por isso Gustavo Henrique foi alçado para o time principal. Vai abrir lacuna na transição que vai, preferencialmente, ser preenchida com atleta do sub-20", disse Ferraz.

Ignácio vinha sendo relacionado para o time principal e, inclusive, disputou partidas pela Sul-Americana e Copa do Nordeste. Segundo Chávare, a ideia em emprestar o defensor é dar mais experiência.

"Está sendo emprestado porque identificamos o potencial. Não faz sentido ficar na equipe de transição, mas em ganhar minutagem e experiência. É emprestar para uma equipe para ter experiência mais acirrada. Equipe de transição também prepara jogador para a gente emprestar para que ele volte em sequência para a equipe principal. Essa situação de Ignácio estava preparada há dois meses. Já tínhamos o Gustavo Henrique preparado para isso. Para cada atleta nosso, a gente tem toda uma especificação", afirmou.

Chávare também falou sobre a construção de um elenco mais jovem para o time de aspirantes. O próximo compromisso da equipe será no início de junho, quando disputará o Campeonato Brasileiro de Aspirantes.

"Estamos fazendo reformulação no plantel, Cláudio Prates volta para a comissão técnica do Dado Cavalcanti. Estamos buscando reposição. Estamos tendo muito cuidado para fazer o perfil que a gente quer. Nesse conceito, a tendência é que a gente aproveite mais jovens da equipe sub-20 e sub-17 para jogar o Campeonato de Aspirantes. O segundo semestre desse ano teremos equipe que pode ter alguns insucessos em resultados numéricos. Mas não temos dúvida que vamos ganhar em tempo de maturação. Poderemos ter alguns resultados de campo não sejam satisfatórios, mas no final do contexto a nação tricolor vai ter vários nomes que vai vislumbrar", disse.