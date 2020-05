Com sete novas mortes, Bahia chega ao total de 141 óbitos por covid-19

A Bahia confirmou novas sete mortes por covid-19 e chegou ao total de 141 óbitos por causa da doença. O dado foi anunciado em boletim divulgado no fim da tarde desta segunda-feira (4), pela Secretaria da Saúde (Sesab). Durante a manhã, um levantamento anterior já apontava outras seis vítimas fatais - o que faz o estado ter somado 13 falecimentos em decorrência do coronavírus nas últimas 24 horas.

O balanço também notificou que a Bahia alcançou o número de 3.734 diagnósticos de covid-19. Eles aconteceram em 150 municípios, com maior proporção em Salvador (63,43%, com 2.370 pacientes). Há ainda 817 pessoas recuperadas e 2.776 casos ativos (quem ainda apresenta sintomas da doença).

As 141 mortes aconteceram em: Adustina (1); Água Fria (1); Araci (1); Belmonte (1); Buerarema (1); Camaçari (1); Capim Grosso (1); Catu* (1); Feira de Santana (2); Gongogi (2); Ibirataia (1); Ilhéus (5); Ipiaú (2); Itabuna (5); Itagibá (1); Itapé (1); Itapetinga (2); Jequié* (1); Juazeiro (1); Lauro de Freitas (5); Maraú (1); Nilo Peçanha (1); Salvador (91); São Francisco do Conde (1); Ubaitaba (1); Uruçuca (4); Utinga (1); Vereda* (1); Vitória da Conquista (4).

Dos 742 leitos disponíveis do Sistema Único de Saúde (SUS) exclusivos para o tratamento do coronavírus, 382 possuem pessoas internadas, uma taxa de ocupação de 51%. Entre os 313 leitos de UTI adulto e pediátrico destinados apenas para a covid-19, 182 estão com pacientes (taxa de ocupação de 58%).

De acordo com a Sesab, o número de leitos muda e esses valores representam o quantitativo exato de vagas disponíveis no dia. "Intercorrências com equipamentos, rede de gases ou equipes incompletas, por exemplo, inviabilizam a disponibilidade do leito", informou a Secretaria da Saúde.

O Laboratório Central de Saúde Pública da Bahia (Lacen-BA) fez 21.602 exames do tipo RT-PCR, que é o padrão ouro para identificar o genoma viral do coronavírus, entre o dia 1° de março e esta segunda-feira (4). Atualmente, 1.663 amostras estão em análise laboratorial e os exames são liberados em até 48 horas.

