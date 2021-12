Com surto de covid, Costa Diadema deve voltar ao Porto de Santos

O cruzeiro Costa Diadema, atracado no Porto de Salvador devido a um surto de covid-19, deverá voltar ao Porto de Santos, de onde partiu, no último domingo (26). A programação da embarcação foi interrompida pela Anvisa e os passageiros foram impedidos de desembarcar na capital, nessa quinta-feira (30).

De acordo com comunicado divulgado pela agência, todos os passageiros e tripulantes devem desembarcar no Porto de Santos. A Anvisa determinou ainda que o navio permaneça em quarentena e não realize novas operações. Segundo o último boletim divulgado pela agência, foram 68 casos confirmados.

"Até que o desembarque completo dos viajantes ocorra no destino final em Santos, todos os embarcados devem reforçar a atenção quanto aos protocolos de mitigação do risco de transmissão do Sars-Cov-2", reforça a nota divulgada pela agência.

Os passageiros que testaram positivo para covid-19 já desembarcaram do navio e ficarão em isolamento em hotéis. Moradores de Salvador também foram autorizados a desembarcar.

Ainda de acordo com a Anvisa, entre os passageiros que testaram positivo, a maioria está assintomática e outros têm sintomas leves.

Segundo a Anvisa, após o desembarque, todos os passageiros devem ser monitorados pelos Centros de Informações Estratégicas em Saúde (CIEVs) das localidades de destino.

Costa Diadema

Com capacidade para 4.947 passageiros, o navio deixou o Porto de Santos (SP) na segunda-feira (20), com destino a Salvador, onde permaneceria apenas um dia, antes de seguir para Ilhéus, no sul do estado. Em nota, a Anvisa disse que investiga o surto de covid-19 após a identificação de casos da doença na embarcação durante a realização do protocolo de testagem estabelecido pela Resolução nº 574, de 2021, que determina testagem diária de 10% dos passageiros a bordo e de 10% da tripulação.

Para retomar as temporadas de cruzeiro no Brasil, a agência restringiu a ocupação máxima a 75% da capacidade de cada embarcação e estabeleceu a obrigatoriedade do distanciamento de 1,5m entre grupos, além do uso de máscara a bordo, apresentação da caderneta de vacinação completa e laudo de exame PCR em até 72h antes da viagem ou de antígeno com 24h de antecedência.

Conhecido como a Rainha do Mediterrâneo, o navio italiano Costa Diadema tem 756 cabines com varanda, 11 piscinas e hidromassagens, oito restaurantes e 11 bares. E tem mais: um acervo de obras de arte, que inclui mais de 7 mil pinturas, fotografias e esculturas que retratam a realeza como tema, sob a curadoria artística de Casagrande & Recalcati. Entre os artistas que contribuíram para essa acervo estão Sam Havadtoy e Mario Donizetti, Vanni Cuoghi, Resi Girardello, Roberta Savelli e Claudio Prestinari. No site do cruzeiro há opções de pacotes de oito dias de viagem pelo Nordeste brasileiro embarcando em Santos, São Paulo, por até R$ 2.661 (por pessoa), já no mês de janeiro.