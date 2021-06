Com tático, Vitória finaliza preparação para enfrentar o Londrina

O Vitória está pronto para enfrentar o Londrina, pela 7ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Na manhã desta sexta-feira (25), o Leão fez seu último treino antes do jogo, marcado para o sábado (26), às 18h30, no Barradão.

Antes de ir a campo, o técnico Ramon Menezes exibiu um vídeo sobre o adversário. Depois, já no gramado, o treinador promoveu um treino tático, seguido de uma atividade com foco nas bolas paradas ofensivas e defensivas em cobranças de faltas laterais e escanteios.

Para o duelo contra o Londrina, Ramon terá a disposição o lateral-direito Raul Prata, recuperado de lesão.

Com seis pontos, o Vitória ocupa a 13ª posição na Série B. Já o rival é o penúltimo colocado, com quatro.