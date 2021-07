Com tático, Vitória tem novo dia de treinos para pegar o Confiança

O Vitória fez, na manhã desta sexta-feira (8), o penúltimo treino antes da partida contra o Confiança, pela Série B. O jogo está marcado para sábado (10), às 19h, na Arena Batistão, em Aracaju, pela 10ª rodada da competição.

O técnico Ramon Menezes aproveitou mais um dia da semana livre de compromissos do Leão para promover vários tipos de atividades. Primeiro, o grupo foi dividido em times com dez jogadores cada, para um trabalho em campo reduzido.

Em seguida, o treinador passou para as atividades táticas. No campo inteiro, ajustou os detalhes finais na formação da equipe. No fim, os jogadores trabalharam bolas paradas defensivas.

O goleiro Ronaldo não participou da preparação com o grupo. Ele foi liberado para acompanhar o nascimento do primeiro filho, Theodoro.

Já o atacante Samuel, em recuperação de lesão muscular, correu ao redor do campo acompanhado do zagueiro Thalisson Kelven, afastado das atividades com bola por causa de cansaço muscular. Vico deu sequência aos treinos de transição para poder voltar a trabalhar com bola.

O Vitória finaliza na manhã desta sexta-feira (9) a preparação para encarar o Confiança. Em seguida, a delegação embarca para Aracaju.