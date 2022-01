Com time alternativo, Bahia empata com o xará de Feira na estreia do Baianão

O Bahia e seu xará de Feira fizeram suas respectivas estreias na temporada 2022, mas ninguém saiu com o triunfo da Arena Cajueiro. Os dois times empataram em 2x2, neste sábado (15), pela primeira rodada do Campeonato Baiano.

O primeiro tempo foi melhor para o Tremendão, que abriu o placar com Diones. Mas Marcelo Ryan deixou tudo igual no fim da etapa, de pênalti. Na volta do intervalo, Caíque recolocou o mandante à frente no marcador, e Raí Nascimento assinalou o 2x2.

Na próxima rodada, o Bahia recebe o Unirb na Arena Fonte Nova, em jogo marcado para a quarta-feira (19), às 19h15. Já o Bahia de Feira visita o Vitória da Conquista no Lomanto Júnior no sábado (22), às 16h.

Primeiro tempo

Para a primeira partida no ano, o Bahia utilizou uma equipe alternativa. O grupo de transição é quem ficou responsável por representar o Esquadrão no Campeonato Baiano - a ideia é garantir ao técnico Guto Ferreira mais tempo de preparação do elenco principal. Mas o clube sofreu um surto de covid-19, 13 jogadores testaram positivo e o time ficou com somente 16 atletas à disposição.

Ficaram de fora os laterais Jonathan e Luiz Henrique, os zagueiros Felipe Torres, Gustavo Henrique, Ignácio e Ligger; os meio-campistas Jeferson Douglas, Luizão e Willian Maranhão, os atacantes Hugo Rodallega, Marcelo Cirino, Ronaldo e Oscar Ruiz, e o técnico da equipe sub-23, o português Bruno Lopes - sendo substituído na beira do campo pelo auxiliar Vinícius Rovaris. Já Douglas Borel, Mugni e Matheus Bahia foram vetados por gripe.

Com tantas ausências, o Bahia começou sofrendo para atacar. O meio de campo do Bahia de Feira não dava muitos espaços para o visitante, que, com dificuldades, acabava trocando passes no campo de defesa.

Em meio à dificuldade do rival, o Tremendão aproveitou e abriu o placar aos 14 minutos. Cazumba cobrou escanteio na área, a defesa do Bahia não conseguiu afastar e a bola sobrou para Diones. O volante matou no peito, girou e, de voleio, mandou para o fundo das redes.

O Bahia de Feira por pouco não ampliava aos 23, quando, mais uma vez, a defesa do Esquadrão afastou mal após escanteio. Quatro minutos depois, o anfitrião teve uma nova boa chance: Caíque recebeu dentro da área com espaço e chutou de primeira, mas a bola subiu demais. Melhor em campo, o Tremendão voltou a assustar aos 40: Diones cabeceou e a bola passou bem perto da meta defendida por Dênis Júnior.

Já o Bahia apresentava muitos problemas para atacar, e era dominado pelo rival. Até que o cenário mudou aos 46 minutos: Thayllon foi derrubado pelo goleiro Adilson, e o árbitro marcou o pênalti. Na cobrança, Marcelo Ryan mandou a bola no canto direito, o arqueiro até acertou o lado, mas não segurou: 1x1 na Arena Cajueiro.

Segundo tempo

O segundo tempo foi ainda mais movimentado em campo. Mais uma vez, o Bahia de Feira foi quem assustou primeiro, quando Diones completou cruzamento de cabeça, obrigando Dênis Júnior a trabalhar aos 2 minutos. Mas, dessa vez, o Bahia respondeu de imediato: Marcelo Ryan invadiu a área e tentou o chute, mas parou em Adilson.

Aos 7 minutos, Deon recebeu em velocidade em contra-ataque e chutou bem perto do gol. Diones também tentou ampliar, só que Dênis Júnior defendeu. Até que a pressão deu certo aos 13 minutos: Caíque surgiu pela esquerda em velocidade e foi até a linha de fundo. Quando parecia já estar sem ângulo, ele chutou forte e fez o 2x1 para o Tremendão.

A vantagem do Bahia de Feira no placar não durou muito tempo. Aos 20 minutos, Raí Nascimento recebeu, disparou e saiu na cara do goleiro. Ele parou em Adilson na primeira tentativa, mas aproveitou a sobra e mandou para o fundo das redes, assinalando o empate.

Nos minutos finais, o Tremendão fez pressão. Aos 34, Diones perdeu uma chance incrível, quando recebeu na linha da pequena área sozinho, mas, na hora do chute, furou. Sete minutos depois, Rhuann tentou uma bomba, só que Dênis Júnior, de pé, defendeu. Sem ninguém marcar mais nada, o placar foi decretado: 2x2.

FICHA TÉCNICA

Bahia de Feira x Bahia - 1ª rodada do Campeonato Brasileiro

Bahia de Feira: Adilson, Igor, Paulo Paraíba, Marcelo e Cazumba; Jhonata, Diones, Gustavo e Wilson (Emerson Catarina); Deon (Rhuann) e Caíque (Zé Oliveira). Técnico: Flávio Araújo.

Bahia: Júnior; Luiz Felipe, Guilherme, Miquéias e Thiago Rosa (João Vitor); Lucas Araújo, Ramon (Patrick de Lucca) e Gregory; Thayllon, Brenner (Raí Nascimento) e Marcelo Ryan (Choco). Técnico: Vinícius Rovaris (auxiliar).

Estádio: Arena Cajueiro, em Feira de Santana;

Gols: Diones, aos 14 minutos, Marcelo Ryan, aos 46 minutos do primeiro tempo; Caíque, aos 13 minutos, Raí Nascimento, aos 20 minutos do segundo tempo;

Cartões amarelos: Adilson, Caíque e Jhonata, do Bahia de Feira; Marcelo Ryan, Guilherme e Thiago Rosa, do Bahia;

Público 1.327 torcedores (1.180 pagantes);

Renda: R$ 25.780

Arbitragem: Josué Reis de Jesus Júnior, auxiliado por Antonielson Jesus da Silva e Bruno da Paixão.