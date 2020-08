Com todos os jogadores em campo, Bahia fecha preparação pra final

O Bahia está pronto para mais uma final de campeonato. A segunda na temporada. Na tarde desta sexta-feira (7), o elenco tricolor fez o último treino antes de pegar o Atlético de Alagoinhas, neste sábado (8), às 16h30, no estádio de Pituaçu, pelo segundo jogo da final do Baianão.

Em campo, Roger Machado contou com a participação de todos os atletas que estão disponíveis para a partida. Antes do início dos trabalhos, o treinador teve uma conversa com os jogadores no centro do campo.

Depois disso, os jogadores fizeram um treino tático, no qual Roger Machado ajustou o posicionamento da equipe. O treinador tricolor não deu pistas sobre o time que vai começar a partida, mas ele não descarta usar atletas considerados titulares da equipe principal durante a decisão.

Antes do fim do treino os jogadores aproveitaram para aprimorar as jogadas de bola parada e cobranças de pênaltis. Como empatou o jogo de ida por 0x0, o Bahia precisa vencer o Atlético para ficar com o tricampeonato. Em caso de novo empate, o campeão será conhecido nos pênaltis.

Machucados, os atacantes Gilberto e Thiago fizeram tratamento na Cidade Tricolor e estão fora da decisão. A tendência é a de que o camisa 9 inicie os treinos no campo na próxima semana. Já o volante Ramon iniciou a fase de transição e também não vai disputar o duelo contra o Carcará.