Com torcida campeã, Vitória registrou os sete maiores públicos da Série C

O Vitória sofreu um bocado em 2022, mas o ano ficou marcado positivamente com o acesso à Série B do Brasileirão. A reabilitação na temporada teve ainda um componente que estava em falta nos últimos anos: a sinergia entre time e torcida. A nação rubro-negra mostrou sua força no Barradão e foi campeã nas estatísticas da Série C 2022, encerrada no sábado (8), com o título do Mirassol sobre o ABC.

O Vitória teve os sete maiores públicos da competição. O maior de todos foi registrado na última rodada da fase classificatória, quando o time precisava ganhar do Brasil de Pelotas para avançar à segunda fase, após uma arrancada heroica iniciada a partir da contratação do técnico João Burse. Na ocasião, 28.006 pagantes viram o Leão vencer por 3x1, entrar no G8 pela primeira vez nas 19 rodadas e assegurar vaga no quadrangular decisivo.

Além desse público registrado contra o Brasil de Pelotas, os jogos contra Volta Redonda (27.671 pagantes), ABC (duas vezes, com 26.132 e 24.622), Paysandu (duas vezes, com 25.870 e 21.661) e Figueirense (21.202) estão entre os com mais torcida da competição. Veja a lista com os 10 maiores públicos desta Série C ao final do texto.

A média rubro-negra foi de 15.912 torcedores por partida. Ao todo, em 13 jogos como mandante, 206.860 pagantes foram ao Barradão.

O centroavante Santiago Tréllez valoriza o apoio do torcedor na campanha. “A torcida do Vitória teve um papel muito importante para que a gente conseguisse o acesso. Eles fecharam com o elenco quando a gente mais precisava, quando a gente estava fora do G8. Fiquei feliz por ver a resposta da torcida que estava nos acompanhando e apoiando. Isso foi refletido em campo”, afirma o colombiano.

Os números do Leão quase dobram os apresentados pelo ABC, segundo no ranking em questão. A equipe potiguar entrou em campo a mesma quantidade de vezes como mandante e teve média de 8.909 por jogo no Frasqueirão, em Natal.

No outro oposto ficou o Floresta, último colocado no quesito entre os 20 clubes que disputaram a terceira divisão neste ano. Apenas 786 pagantes estiveram presentes nos nove jogos que a equipe cearense fez em casa, o que dá uma média de 87 torcedores por partida.

O torcedor do Vitória demonstrou apoio dentro do Barradão e fora também. Além de encher as arquibancadas, eles se reuniram para incentivar a delegação rubro-negra na entrada do estádio e em embarques para viagens decisivas. A demonstração de carinho final aconteceu no dia 25 de setembro, quando os rubro-negros encheram o aeroporto de Salvador para receber os heróis do acesso conquistado na véspera, com o empate de 1x1 contra o Paysandu, em Belém.

“A gente sofreu bastante no ano, mas continuou trabalhando forte e sabia que uma hora iria dar certo. O resultado chegou. Temos que agradecer muito à torcida, que fez um papel importantíssimo. Ajudou muito e esperamos que no ano que vem continue com essa força, com essa vontade, que eu sei que a gente vai conseguir coisas muito boas juntos”, afirma Tréllez. Vice-artilheiro do time com seis gols, o atacante negocia com o clube a renovação de contrato.

Os 10 maiores públicos da Série C*:

Vitória 3x1 Brasil de Pelotas: 28.006 (19ª rodada)

Vitória 1x2 Volta Redonda: 27.671 (9ª rodada)

Vitória 2x2 ABC: 26.132 (17ª rodada)

Vitória 1x0 Paysandu: 25.870 (15ª rodada)

Vitória 0x0 ABC: 24.622 (3ª rodada do quadrangular)

Vitória 1x0 Paysandu: 21.661 (1ª rodada do quadrangular)

Vitória 1x0 Figueirense: 21.202 (5ª rodada do quadrangular)

Figueirense 2x1 Paysandu: 18.330 (3ª rodada do quadrangular)

ABC 0x0 Mirassol: 14.925 (jogo de ida da final)

Figueirense 3x2 São José: 14.527 (17ª rodada)





*Público pagante