Com trabalho de finalização, Vitória treina de olho no Jacuipense

O Vitória teve mais um dia de treinos nesta sexta-feira (30) de olho no jogo contra o Jacuipense, pelo Campeonato Baiano. A partida está marcada para domingo (2), às 16h, no Barradão, e é válida pela 4ª rodada do estadual.

Na primeira parte da preparação, os jogadores rubro-negros assistiram a um vídeo com análise sobre o desempenho da equipe no triunfo por 2x0 sobre o Vitória da Conquista.

Em seguida, os atletas foram a campo, onde fizeram um rondo com aquecimento. Depois, o técnico do Leão, Rodrigo Chagas, separou o elenco em dois grupos. Os meias e atacantes trabalharam finalização, enquanto o assistente técnico Flávio Tanajura comandou exercícios específicos defensivos para a linha de quatro.

O elenco do Vitória volta a treinar na manhã deste sábado (1º), quando Rodrigo Chagas convocará os jogadores relacionados para o jogo contra o Jacuipense.