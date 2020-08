Com treino de pênaltis, Bahia fecha preparação para final

O Bahia está pronto para o segundo jogo da final da Copa do Nordeste. Na tarde desta segunda-feira (3), o elenco realizou a única atividade antes de encarar o Ceará, terça-feira (4), às 21h30, no estádio de Pituaçu, no jogo da volta da final.

Antes da atividade no campo, os jogadores foram reunidos no auditório da Cidade Tricolor e o técnico Roger Machado mostrou um vídeo com informações sobre o Ceará e lances do primeiro jogo da final. Logo depois, os atletas foram para o gramado e realizaram um trabalho tático. Antes do fim da atividade, os jogadores aprimoraram também as cobranças de pênaltis.

Roger Machado não deu pistas se vai mudar a escalação tricolor. Uma das possibilidades é a entrada do atacante Rossi na vaga de Clayson.

A provável escalação do Bahia tem: Anderson, João Pedro, Lucas Fonseca, Juninho e Juninho Capixaba; Gregore, Flávio e Rodriguinho; Clayson (Rossi), Élber e Fernandão.

Como perdeu o primeiro jogo por 3x1, o Bahia precisa vencer por três gols de diferença para conquistar o título no tempo normal. Triunfo por dois gols de diferença leva a decisão para os pênaltis.