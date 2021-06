Com treino tático, Bahia fecha preparação para pegar o Ceará

O Bahia está pronto para encarar o Ceará, em duelo que será disputado nesta quinta-feira (17), às 16h, no estádio do Castelão, em Fortaleza, pela quarta rodada do Brasileirão.

Na manhã desta quarta-feira (16), o técnico Dado Cavalcanti comandou a última atividade antes da viagem para a capital cearense. Na Cidade Tricolor, o treinador montou a equipe que vai iniciar a partida e fez um trabalho tático com foco na saída de bola e marcação no campo do adversário.

Dado Cavalcanti não confirmou a escalação, mas deixou em aberto a possibilidade de poupar alguns atletas por conta do ritmo intenso de jogos. O treinador ainda aguarda por um pedido de efeito suspensivo para saber se poderá contar com o lateral direito Nino Paraíba.

Nino está suspenso por conta de uma briga generalizada contra o próprio Ceará após a final da Copa do Nordeste. O jogador foi punido com sete jogos de suspensão, mas pode ser liberado para atuar já que o Bahia recorreu da decisão um novo julgamento será marcado.

Com quatro pontos em três jogos, o Bahia inicia a rodada do Brasileirão na oitava colocação. O Ceará soma os mesmos quatro pontos, mas é 11º.