Com treino tático, Bahia fecha preparação para pegar o Independiente

O Bahia está pronto para enfrentar o Independiente. Nesta segunda-feira (17), o elenco tricolor finalizou a preparação para o jogo, válido pela 5ª rodada da Copa Sul-Americana. A partida será nesta terça (18), às 19h15, em Avellaneda, região metropolitana de Buenos Aires.

O treinamento em solo argentino foi realizado no centro de treinamento do San Lorenzo. Após atividades físicas, o técnico Dado Cavalcanti comandou o tático. O comandante observou os possíveis titulares e parou a atividade em algumas oportunidades para passar instruções.

O Bahia é o líder do Grupo B da Sul-Americana, com oito pontos. É a mesma quantidade do segundo colocado, o Independiente, mas o Esquadrão aparece na primeira posição por ter melhor saldo de gol (6x4). Vale lembrar que apenas o líder avança para as oitavas de final.

Se vencer o time argentino, o tricolor precisará de apenas um empate na última rodada para se classificar.