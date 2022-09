Com três concorrentes em campo nesta sexta, Bahia pode perder posição na Série B

A derrota para o Sport, por 1x0, na segunda-feira, leva o Bahia a torcer contra os concorrentes para não perder parte da gordura acumulada na luta pelo acesso à primeira divisão. Sem compromissos nos próximos dias, restará ao Esquadrão ligar o secador.

Nesta sexta-feira (16), três dos principais concorrentes entram em campo pela 30ª rodada da Série B. O primeiro é o Vasco. Quarto colocado, com 45 pontos, o cruzmaltino recebe o Náutico, às 19h30, em São Januário. Para o Bahia, o ideal é uma derrota dos cariocas, que estão invictos em casa, pois assim a distância de seis pontos não seria alterada. O Náutico é o lanterna da competição.

Um pouco mais tarde, às 21h30, o secador tricolor estará apontado para o Grêmio. Terceiro colocado, com 50 pontos, o time gaúcho está na cola do Bahia, que tem 51. Se vencer o Novorizontino em Novo Horizonte (SP), o Grêmio tomará a vice-liderança. Por isso, é importante torcer por um triunfo do Novorizontino ou empate.

Apesar de Vasco e Grêmio serem concorrentes dentro do G4, a maior preocupação do Bahia na rodada está no Londrina, 5º colocado com 44 pontos. O Tubarão visita o Tombense, em Muriaé (MG), também às 21h30.

Mesmo fora da zona de classificação para a Série A, o Londrina segue de perto na luta pelo acesso. O time paranaense está a um ponto do Vasco e a sete do tricolor. Uma vitória sobre o Tombense, portanto, reduziria a distância para quatro pontos. Após o fim da 28ª rodada, a diferença entre Bahia e Londrina era de nove pontos.

CONTAS

Depois de conquistar somente um ponto em duas partidas fora de casa, o Bahia faz as contas do que precisa para confirmar o retorno à primeira divisão. Considerando 62 pontos como referência - o que de acordo com os cálculos da UFMG garante 99,9% de chance de acesso -, o Bahia precisa de mais 11. O time disputará 24 pontos até o fim do Brasileirão.

Atualmente, a UFMG aponta que o Bahia tem 95,4% de chance de acesso. O Grêmio aparece logo depois, com 91,2%, seguido pelo Vasco, que tem 46,5%. Enquanto o Londrina tem 31% de probabilidade de subir.

O próximo compromisso do Bahia será em casa, sábado (24), contra o Operário, às 18h15, na Fonte Nova. O duelo será válido pela 31ª rodada. Na sequência, o time sai para mais dois jogos fora contra Chapecoense e Novorizontino, respectivamente.