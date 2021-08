Com vagas para a Bahia, Braskem abre inscrição para Programa de Estágio 2022

A Braskem iniciou as inscrições para o seu Programa de Estágio 2022 nesta segunda-feira (2). O programa tem 37 vagas para a Bahia e estará aberto para interessados até o dia 27 de agosto. Os interessados devem se inscrever pelo site https://www.braskem.com.br/carreira.

As vagas são para estudantes universitários que estejam cursando a partir do segundo ano de graduação nos cursos de: Engenharias (Química, Elétrica, Mecânica e Produção), Administração, Economia, Ciências Contábeis, Psicologia, Química, Publicidade, entre outros. É necessário ter disponibilidade para estagiar em média 30 horas semanais, e o programa tem duração de um a dois anos, com início a partir de janeiro de 2022.

A seleção será 100% online e contará com vagas para Salvador e Camaçari, além de outros estados, como São Paulo, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Alagoas.

O programa, que tem como pilares a diversidade, equidade e inclusão, tem diversas etapas em seu processo seletivo, com o objetivo de aumentar a diversidade e representatividade dos candidatos, com foco principalmente em universitários negros.

Neste programa, a Braskem flexibilizou alguns critérios de seleção. Agora, por exemplo, não é mais obrigatório que o interessado tenha domínio de inglês. O idioma deixou de ser obrigatório e os candidatos que ingressarem no programa serão elegíveis a bolsa para aprender a falar a língua estrangeira.

Outra novidade na seleção é que a avaliação de currículos acontece às cegas, sem acesso a informações como idade, instituição de ensino e experiência prévia. Outra mudança é que a etapa que envolve teste de raciocínio lógico foi substituída, dando lugar a uma avaliação de tomada de decisão - a mudança, segundo explica a empresa, permite conhecer de forma mais inclusiva os candidatos.

A companhia ainda conta com o apoio da Cia de Talentos para realizar iniciativas direcionadas a atração, contratação, desenvolvimento e inclusão de grupos minorizados na sociedade.

Em 2021, o Programa de Estágio da Braskem contratou 250 estudantes, sendo 38% negros, 54% mulheres, 45% pessoas de baixa renda e 5% acima de 28 anos. “A Braskem busca ter, cada vez mais, um ambiente de trabalho inclusivo e diverso. Com o nosso Programa de Estágio buscamos, ano a ano, inovar e superar nossos desafios para alcançar a nossa meta de aumentar a representatividade de grupos minorizados no nosso quadro de colaboradores, principalmente a de negros”, explica Camila Fossati, responsável pela área de Diversidade e pelo Programa de Estágio da Braskem.

Neste ano, a empresa terá quatro etapas diferentes para selecionar os candidatos: Exploração é a fase que o candidato troca experiências com personagens em um game, para conhecer a companhia e seu negócio; Inovação é a dinâmica que trabalha ideias que causem impacto dentro e fora da empresa; Transformação será realizada em grupo, para os candidatos aprovados nas duas primeiras etapas, na qual os líderes da Braskem terão a oportunidade de avaliar como os participantes tomam decisões práticas para transformar ideias em ação; e, por fim, acontece a Entrevista Individual, que é a porta de entrada para iniciar a carreira na companhia.