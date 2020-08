Com Vico e Maurício Ramos, Vitória está pronto para o Náutico

O Vitória está pronto para enfrentar o Náutico, na quarta-feira (19), às 21h30, no Barradão, em jogo válido pela 4ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O técnico Bruno Pivetti finalizou a preparação do time nesta terça-feira (18) em treinamento realizado na Toca do Leão. A atividade contou com treino tático e aprimoramento de bola parada.

O Leão jogará desfalcado do volante Guilherme Rend, que levou o terceiro cartão amarelo e está suspenso. O clube não divulgou quem será o substituto. Jean aparece como forte candidato a ficar com a vaga de protetor da zaga, que deverá ter Maurício Ramos como titular outra vez. O zagueiro está recuperado da contusão na panturrilha e foi relacionado pela primeira vez na Série B.

Reforço na defesa e no ataque. Com um incômodo na coxa, Vico desfalcou o Vitória contra a Ponte Preta, na rodada passada, mas está recuperado e à disposição. Ele deve formar o trio ofensivo ao lado de Léo Ceará e Mateusinho.

O lateral direito Van e o atacante Alisson Farias se recuperam de lesão e seguem fora.

Com cinco pontos, o Vitória é o 4º colocado na tabela de classificação e volta a atuar como mandante após disputar dois jogos longe de Salvador.

Confira os 22 jogadores relacionados para o jogo contra o Náutico:

Goleiros: Ronaldo e César;

Laterais: Thiago Carleto, Jonathan Bocão e Rafael Carioca;

Zagueiros: Gabriel Furtado, João Victor e Maurício Ramos;

Volantes: Jean, Rodrigo Andrade e Romisson;

Meias: Gerson Magrão, Fernando Neto, Eduardo e Marcelinho;

Atacantes: Eron, Felipe Garcia, Júnior Viçosa, Jordy, Léo Ceará, Mateusinho e Vico.