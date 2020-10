Com Vico, Vitória está pronto para enfrentar o América-MG

O Vitóra está pronto para encarar a 14ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O time realizou na manhã desta segunda-feira (5) o último treinamento visando o jogo contra o América-MG. A bola rola no Barradão na terça-feira (6), às 19h15.

A atividade contou com análise de vídeo do empate em 1x1 com o Operário, na última sexta-feira (2), rápida movimentação tática e bolas paradas com ações ofensivas e defensivas. Apesar de recuperado de lesão, o lateral direito Van seguiu na transição física e não participou da atividade.

Diante do América-MG, o técnico Bruno Pivetti terá o atacante Vico à disposição. Punido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) pela expulsão contra o Ceará, na Copa do Brasil, ele ficou fora do último jogo contra o Operário, assim como Léo Ceará, que, pelo mesmo motivo, ainda cumprirá mais um jogo de suspensão e não enfrenta o time mineiro.

Confira os 23 jogadores relacionados para o jogo contra o América-MG:

Goleiros: Ronaldo e César;

Laterais: Thiago Carleto, Jonathan Bocão, Leandro Silva e Leocovick;

Zagueiros: Gabriel Furtado, João Victor, Maurício Ramos e Wallace;

Volantes: Fernando Neto, Guilherme Rend e Lucas Cândido;

Meias: Eduardo, Gérson Magrão, Juninho Quixadá e Marcelinho;

Atacantes: Alisson Farias, Ewandro, Jordy Caicedo, Júnior Viçosa, Mateusinho e Vico.