Com volante Jonas em campo, Bahia treina antes de pegar o Sport

O elenco principal do Bahia segue em preparação para o duelo contra o Sport, neste sábado (20), às 16h, no estádio de Pituaçu, pela Copa do Nordeste. Na tarde desta quinta-feira (18), o técnico Dado Cavalcanti comandou mais um treino na Cidade Tricolor.

Depois do trabalho físico na academia, os jogadores foram para o campo e participaram de uma atividade tática. Dado aproveitou para escalar o provável time titular e fez ajustes no posicionamento da equipe.

Para o confronto com o Sport, o principal desfalque fica por conta do atacante Rossi. O camisa 7 foi expulso por reclamação no banco de reservas durante o clássico Ba-Vi do último sábado (13), e está fora de combate.

Reforços treinam

Dado ainda não estreou nenhum dos contratados para 2021, mas aos poucos as peças esperadas pelo treinador vão chegando na Cidade Tricolor. Além do volante Pablo, que esteve em campo pelo time de transição no empate com o Vitória, quarta-feira (17), pelo Baianão, o zagueiro argentino Conti e o goleiro Dênis Júnior vêm treinando no CT Evaristo de Macedo. Dênis, inclusive, ficou como opção banco no primeiro Ba-Vi do ano.

Nesta quinta-feira (18), foi a vez do volante Jonas iniciar os trabalhos no Esquadrão. Ele participou de um treino físico que contou ainda com a participação de Anderson Martins, recuperado da lesão no joelho. Nos casos de Germán Conti e Jonas, além da preparação física, eles precisam ser regularizados para ficarem à disposição.

Nos próximos dias o tricolor deve oficializar outro volante. Matheus Galdezani, que chega por empréstimo do Coritiba, já está em Salvador e aguarda apenas a resolução da parte burocrática para ser anunciado.