Comandante da Base Aérea de Salvador é condecorado com Medalha Thomé de Souza

(Foto: Divulgação)

A Câmara Municipal de Salvador concedeu, hoje à noite, a Medalha Thomé de Souza, mais alta honraria do legislativo municipal, ao Comandante da Base Aérea de Salvador, coronel aviador Ivan Karpischin. A iniciativa foi dos vereadores Geraldo José e Ivan Carballal e a sessão solene no Plenário Cosme de Farias foi presidida pelo presidente da Câmara, Geraldo Júnior, em homenagem ao Dia do Aviador e da Força Aérea Brasileira.

Ao lado da esposa Regina Karpischin e do filho Pedro, Ivan recebeu cumprimentos de Karina e General Silva Alvim, desembargador Baltazar Miranda Saraiva e comendador Nelson José de Carvalho, diretor da Associação Baiana de Imprensa (ABI Bahia).