Comandante da Guarda Municipal de Feira morre com suspeita de coronavírus

O comandante da Guarda Municipal de Feira de Santana, Antonio Élio Neris dos Santos, morreu às 15h30 desta quarta-feira (13) com suspeita do novo coronavírus, informou a assessoria da prefeitura do município. Desde a terça (12), ele estava internado no Hospital Geral Clériston Andrade.

O resultado dos testes de diagnóstico do coronavírus do comandante deve ficar pronto nos próximos dias, por isso, ainda não é possível confirmar a causa da morte de Antonio Élio. Ele foi internado com febre alta e pneumonia e realizou o exame para identificar a doença nesta quarta.

Ainda não há informações sobre velório e sepultamento do comandante.

O comandante Élio integrava a Guarda Municipal há 14 anos. Com a morte, o prefeito Colbert Martins Filho decretou luto oficial de três dias no município.

"Estamos chocados. O comandante era um servidor público exemplar, que vinha cumprindo sua missão com muita eficiência e dedicação. Lamentamos profundamente", disse o prefeito.

O secretário de Prevenção a Violência e Promoção Direitos Humanos, Moacir Lima, afirmou que a notícia pega a tropa de surpresa, pois até pouco tempo o comandante estava em ação, na linha de frente do trabalho de campo da Guarda Municipal.

"Um servidor de excelência, muito respeitado e querido de todos, sempre disposto a colaborar. Jamais dizia não", elogiou o secretário.

