Comandante de navio é diagnosticado com covid-19 e tripulantes estão em isolamento

O comandante de um navio que saiu da Rússia e que está desde 23 de dezembro em Ilhéus, no sul da Bahia, foi diagnosticado com covid-19. Com isso, todos os 18 tripulantes da embarcação estão em isolamento.

Segundo informações da delegacia da Capitania dos Portos, obtidas pela TV Bahia, a embarcação não está atracada no porto da cidade. O isolamento está sendo feito em alto mar.

Além do comandante, que testou positivo, outras três pessoas estão com sintomas leves da covid-19 e aguardam resultados dos testes.

A embarcação saiu da Rússia para buscar uma carga de eucalipto em Minas Gerais, que será levada para Portugal. A saída do litoral de Ilhéus, contudo, só ocorrerá após liberação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), que será feita somente após os exames dos tripulantes derem resultado negativo.