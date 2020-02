Começa a venda de ingressos para o Ba-Vi; veja programação

É semana de Ba-Vi, o primeiro do ano. No sábado (8), às 18h, Bahia e Vitória se enfrentarão na Fonte Nova pela 3ª rodada da Copa do Nordeste, mas a partida representa muito mais do que isso: o tricolor defende uma invencibilidade que já dura 12 clássicos, além de querer dar uma demonstração de força contra seu maior rival e assumir a liderança do Grupo A. Do outro lado, o Vitória quer voltar a comemorar um triunfo no duelo e mostrar que, mesmo enfrentando problemas financeiros, pode superar o arquirrival.

Os ingressos começaram a ser vendidos às 18h desta segunda-feira (3), inicialmente apenas para os sócios do Bahia, no site da Arena Fonte Nova. Assim como vem sendo praticado desde 2017, em decorrência de uma recomendação do Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA) acatada pela CBF, o clássico terá torcida única. No caso, a do tricolor, mandante da partida. A venda para o público geral começa na quarta-feira (5), a partir de meio-dia.

O valor dos bilhetes varia de R$ 30 (meia-entrada) a R$ 160, de acordo com o lugar no estádio. O mais barato é o setor Cadeira; o mais caro, o Lounge, de preço único.

O clássico será o primeiro jogo oficial na Arena Fonte Nova em 2020. Por causa de shows no local, o tricolor mandou as três primeiras partidas do ano no estádio de Pituaçu. Duas com o time de aspirantes, pelo Campeonato Baiano - 2x0 no Vitória da Conquista e 1x1 contra o Jacuipense - e uma com a equipe principal, que venceu o Imperatriz por 2x0 pela Copa do Nordeste.

Programação de vendas:

Segunda e terça-feira (dias 3 e 4) | Exclusivo para sócio do Bahia

- Site da Arena Fonte Nova (24h)

Quarta a sexta (5 a 7) | Público geral

- Site da Arena Fonte Nova (24h)

- Espaço Tricolor (Estrada do Côco) - das 9h às 19h

- Atlética Esporte Clube (Mercantil Rodrigues Calçada) - das 9h às 19h

- Loja Turma Tricolor (Multishop Boca do Rio) - das 9h às 19h

- Balcão de Ingressos (Shoppings da Bahia, Bela Vista e Paralela) - das 9h às 22h

Sábado (8)

- Site da Arena Fonte Nova

- Espaço Tricolor (Estrada do Côco)

- Atlética Esporte Clube (Mercantil Rodrigues Calçada)

- Loja Turma Tricolor (Multishop Boca do Rio)

- Balcão de Ingressos (Shoppings da Bahia, Bela Vista e Paralela)

- Bilheteria da Arena Fonte Nova