Começa venda de ingressos para arquibancada do Carnaval de Salvador

Quem vai curtir o Carnaval de Salvador das arquibancadas já pode garantir o lugar. As vendas dos ingressos da estrutura localizada no Circuito Osmar (Campo Grande) começaram nesta segunda-feira (17) e vão até o domingo (23), nas lojas físicas do Balcão Pida do Shopping Salvador, Shopping da Bahia e Shopping Piedade.

CORREIO Folia: confira todas as notícias do Carnaval 2020

Os preços variam de acordo com o dia. Na quinta-feira (20) e sexta-feira (21), os ingressos custam R$30. No sábado (22), o valor é de R$50. Já domingo (23), segunda (24) e terça (25), o valor cobrado é de R$ 65. Podem ser adquiridos três ingressos por CPF e são aceitos dinheiro em espécie, cartões de débito e crédito - que podem ser divididos em até 2 vezes.

O CORREIO Folia tem o patrocínio do Hapvida, Sotero Ambiental, apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador e apoio do Salvador Bahia Airport e Claro.